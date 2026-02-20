Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών ολοκλήρωσε σήμερα τη δίκη για τη δολοφονία της 11χρονης Βασιλικής στην Ηλεία, επιβάλλοντας στον 39χρονο θείο της ποινή δύο φορές ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 13 έτη, μετά από συγχώνευση των ποινών για τα υπόλοιπα αδικήματα για τα οποία κρίθηκε ένοχος. Η διαδικασία διεξήχθη σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα μέσα στη δικαστική αίθουσα, ενώ έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν αναπτυχθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Καθοριστικό ρόλο στην καταδίκη του είχε η αναβάθμιση της αρχικής κατηγορίας από απόπειρα σε τετελεσμένο βιασμό, με βάση τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που αποτυπώθηκαν στο παραπεμπτικό βούλευμα. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, καταδικάζοντάς τον για ανθρωποκτονία από πρόθεση, βιασμό ανήλικης, αρπαγή, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το έγκλημα διαπράχθηκε το βράδυ της 9ης Ιουνίου 2024, όταν ο 39χρονος φέρεται να έφυγε μαζί με την 11χρονη από το χωριό Μυρτιά, όπου διέμεναν και οι δύο. Η ανήλικη επιβιβάστηκε στο όχημά του και οι δυο τους κατευθύνθηκαν σε αγροτική περιοχή στον οικισμό Καταραχίου Λεχαινών, όπου, σύμφωνα με τη δικογραφία, εκτυλίχθηκαν τα τραγικά γεγονότα. Την υπόθεση κατάφεραν να εξιχνιάσουν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πύργου αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό από τη διαδρομή του οχήματος, σε συνδυασμό με την ομολογία του κατηγορούμενου.

Αρχικά ο 39χρονος υποστήριξε ότι αποπειράθηκε να συνευρεθεί με την ανήλικη, αλλά η αντίστασή της εμπόδισε την ολοκλήρωση της πράξης, ισχυρισμός που κατέρρευσε μετά την ιατροδικαστική έκθεση. Όταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η 11χρονη τον απείλησε ότι θα μιλήσει στους γονείς της για όσα είχαν συμβεί, εκείνος εξοργίστηκε, την τραυμάτισε θανάσιμα με κατσαβίδι που είχε στο αυτοκίνητό του και στη συνέχεια έκρυψε το σώμα της σε σημείο με βλάστηση, ανάμεσα σε αυλάκι και χωράφι, πετώντας το φονικό εργαλείο για να εξαφανίσει τα ίχνη του.