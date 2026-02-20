Η Lidl Ελλάς ολοκλήρωσε τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του καταστήματος στον Νέο Κόσμο Αττικής, στην οδό Φρειδερίκου Σμιθ 37.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, με συνολική επένδυση ύψους 1.400.000 ευρώ, το κατάστημα επαναλειτουργεί προσφέροντας στους καταναλωτές έναν σύγχρονο, άνετο και αναβαθμισμένο χώρο αγορών.

Ο νέος χώρος πώλησης, συνολικής επιφάνειας 1.245 τ.μ., σχεδιάστηκε με βάση τα πιο πρόσφατα πρότυπα της εταιρείας, βελτιώνοντας σημαντικά τη λειτουργικότητα και την εμπειρία περιήγησης. Με φρέσκια αισθητική, ανανεωμένες υποδομές και πιο άνετη διάταξη, το κατάστημα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του σύγχρονου λιανεμπορίου.

Κύρια χαρακτηριστικά του ανακαινισμένου καταστήματος

49 θέσεις στάθμευσης, προσφέροντας εύκολη και άνετη πρόσβαση στους επισκέπτες.

3 παραδοσιακά ταμεία και 6 self – checkout ταμεία, παρέχοντας ευελιξία και ταχύτητα στις συναλλαγές για μια άμεση και ευχάριστη εμπειρία, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της καθημερινότητας.

1 φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων με 2 διαθέσιμες θέσεις φόρτισης, διευκολύνοντας τη βιώσιμη καθημερινή μετακίνηση.

Στο πλαίσιο της ανακαίνισης, το κατάστημα ενσωματώνει: