Η εικόνα στη Μονακό παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική. Ο σύλλογος του Πριγκιπάτου δείχνει να βρίσκεται σε διαρκή καθοδική πορεία, με τα οικονομικά ζητήματα να διογκώνονται όσο περνά ο χρόνος. Ο Αμερικανός σταρ της ομάδας, Μάικ Τζέιμς, ξέσπασε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο «Χ», επιλέγοντας αιχμηρή και ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

Την ίδια στιγμή, ο Βασίλης Σπανούλης, σε συνέντευξή του στο «BeBasket», τοποθετήθηκε για μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα. Αναφέρθηκε στο βασικό πρόβλημα που επηρεάζει το τεχνικό επιτελείο και τους παίκτες, τόσο αγωνιστικά όσο και εξωαγωνιστικά, ενώ σχολίασε το ενδεχόμενο αποχώρησης βασικού στελέχους του ρόστερ, αλλά και τις προοπτικές που διαγράφονται για το δικό του μέλλον.

«Όταν ήμουν παίκτης, δεν ήμουν ο πιο ταλαντούχος σωματικά, δεν ήμουν ο πιο γρήγορος ή ο πιο αθλητικός. Δεν με έβλεπες να κάνω καρφώματα. Αλλά ήξερα πώς να χειρίζομαι τις καταστάσεις, θετικές ή αρνητικές. Είμαι πολύ δυνατός ψυχικά. Προσπαθώ να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου και τους ανθρώπους γύρω μου. Πάντα θέλω να βρίσκω λύσεις. Συνεχίζω να κάνω το ίδιο πράγμα. Μερικές φορές λειτουργεί, άλλες φορές όχι. Αλλά τουλάχιστον είμαστε ειλικρινείς ο ένας με τον άλλον» είπε.

Σχετικά με τα προβλήματα στη Μονακό τόνισε: «Αγαπώ το μπάσκετ, όπως και οι παίκτες μου! Αλλά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας είναι προφανώς εκνευριστικά. Ένιωσα μεγάλο εκνευρισμό γιατί δεν το περίμενα αυτό όταν έφτασα στη Μονακό. Αλλά όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή είναι μια εμπειρία. Πρέπει να διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις και να βρίσκεις τρόπους για να πετύχεις, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές. Οι παίκτες μου και εγώ αγαπάμε τόσο πολύ το μπάσκετ που θέλουμε να παίζουμε και να πετυχαίνουμε. Ταυτόχρονα, είμαστε επαγγελματίες. Θέλουμε να δουλεύουμε σε ένα υγιές περιβάλλον. Ελπίζω να λύσουμε τα προβλήματα εκτός γηπέδου, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με περισσότερη αντοχή και καλύτερη νοοτροπία.

Τουλάχιστον οι παίκτες μου δεν θα φύγουν τώρα (χαμογελάει). Είναι φυσικό οι παίκτες να σκέφτονται το μέλλον τους. Όσο για μένα, δεν θα πάρω αποφάσεις για το μέλλον μου αμέσως. Μπαίνουμε στην καλύτερη φάση της σεζόν, όλα τα τρόπαια είναι διαθέσιμα. Έχω δουλειά να τελειώσω. Δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον, είμαι συγκεντρωμένος στο παρόν. Δεν σκέφτομαι ακόμα τα παιχνίδια του Σαββάτου και της Κυριακής».