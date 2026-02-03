Η Κίνα έδωσε στη δημοσιότητα σχέδια για ένα φουτουριστικό διαστημικό πολεμικό σκάφος τύπου «Star Wars», το οποίο –σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της– θα μπορεί να μεταφέρει και να αναπτύσσει σχεδόν 100 μη επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη, φτάνοντας μέχρι τα όρια της γήινης ατμόσφαιρας, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail.

Το σκάφος, με την ονομασία Luanniao, προβλέπεται να έχει μήκος περίπου 242 μέτρα, πλάτος άνω των 680 μέτρων και βάρος απογείωσης που θα αγγίζει τους 120.000 τόνους. Σύμφωνα με τα κινεζικά σχέδια, θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία μέσα στα επόμενα 20 έως 30 χρόνια, ενώ αν κατασκευαστεί, θα πρόκειται για το μεγαλύτερο πολεμικό αεροσκάφος στον κόσμο.

Το Luanniao σχεδιάζεται ώστε να μεταφέρει έως και 88 μη επανδρωμένα μαχητικά Xuan Nu, τα οποία βρίσκονται ακόμη σε θεωρητικό στάδιο. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη προορίζονται να είναι ιδιαίτερα ευέλικτα, με χαρακτηριστικά stealth και δυνατότητα εκτόξευσης υπερηχητικών πυραύλων.

Παρά τις φιλόδοξες εξαγγελίες, αρκετοί ειδικοί εκφράζουν έντονο σκεπτικισμό για το αν το πρόγραμμα μπορεί ποτέ να υλοποιηθεί. Πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται κυρίως για μια επικοινωνιακή κίνηση με στόχο να εμπνεύσει το κινεζικό κοινό και να ενισχύσει το διεθνές προφίλ της χώρας. Το σχέδιο αναπτύσσεται από την Aviation Industry Corporation of China και εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης των αεροδιαστημικών δυνατοτήτων της Κίνας.

Η ιδέα του Luanniao παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πριν από περίπου δέκα χρόνια και τότε απορρίφθηκε από πολλούς ως επιστημονική φαντασία. Ακόμη και σήμερα, ειδικοί επισημαίνουν ότι η τεχνολογία που απαιτείται για να αιωρείται ένα αεροσκάφος τέτοιου μεγέθους στα όρια της ατμόσφαιρας δεν υπάρχει, ενώ θα απαιτούσε τεράστιες ποσότητες καυσίμων και ένα εντελώς νέο σύστημα πρόωσης.

Μια εναλλακτική θα ήταν η τοποθέτηση του σκάφους σε πλήρη τροχιά, κάτι που όμως θα το καθιστούσε ιδιαίτερα ευάλωτο σε διαστημικά συντρίμμια. Επιπλέον, για την εκτόξευσή του θα απαιτούνταν επαναχρησιμοποιούμενοι πύραυλοι, τεχνολογία που η Κίνα αναπτύσσει, χωρίς ωστόσο να έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής επίσημα επιτυχή αποτελέσματα.

Ο αναλυτής άμυνας Πίτερ Λέιτον δήλωσε ότι, αν ποτέ ολοκληρωθεί, το Luanniao θα υπερείχε έναντι σχεδόν κάθε άλλου οπλικού συστήματος, καθώς θα μπορούσε να επιχειρεί πάνω από αντιαεροπορικούς πυραύλους, μαχητικά αεροσκάφη και ακόμη και τις περισσότερες αμυντικές δομές, ενώ θα είχε τη δυνατότητα να τοποθετείται απευθείας πάνω από στόχους.

Το Luanniao αποτελεί μέρος του ευρύτερου κινεζικού προγράμματος «Nantianmen», που σημαίνει «Νότια Ουράνια Πύλη».