Τη 2η θέση πήρε στο μήκος στο Γκαλά της Οστράβα ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,23μ., με τον Ματία Φουρλάνι να παίρνει τη νίκη με 8,30μ.

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης εξασφάλισε την πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου μετά το 8,25μ. που έκανε σε μίτινγκ στην Παιανία και στην Οστράβα είχε την πρώτη φετινή μονομαχία του με τον Φουρλάνι.

Μια μονομαχία στην οποία επικράτησε ο Ιταλός με άλμα στα 8,30μ., με τον Τεντόγλου να ακολουθεί με 8,23μ., επίδοση που έκανε στην τέταρτη προσπάθειά του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής άρχισε τον αγώνα με δύο άκυρα άλματα, στην τρίτη προσπάθεια έκανε 7,96μ., στην τέταρτη ανέβηκε στα 8,23μ., δεν ολοκλήρωσε το πέμπτο άλμα και έκλεισε τις προσπάθειές του με 8,06μ.