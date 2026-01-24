Την πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τόρουν από τις 20 μέχρι τις 22 Μαρτίου, εξασφάλισε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,25μ. σε ημερίδα που έγινε στην Παιανία το Σάββατο (24/1).

Ήταν ο πρώτος αγώνας μέσα στο 2026 για τον δύο φορές χρυσό Ολυμπιονίκη, ο οποίος άρχισε με δύο άκυρες προσπάθειες αλλά στη συνέχεια άρχισε να βρίσκει ρυθμό.

Το πρώτο έγκυρο άλμα του Τεντόγλου ήταν στα 8,12μ., ακολούθησε αυτό στα 8,15μ. και στη συνέχεια έκανε 8,25μ., επίδοση που του δίνει και τυπικά το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Από εδώ και πέρα, ο Έλληνας πρωταθλητής περιμένει το μίτινγκ της Οστράβα, στις 3 Φεβρουαρίου, για να αρχίσει να μπει σε κανονικό ρυθμό αγώνων καθώς εκεί θα βρίσκονται και ορισμένοι από τους καλύτερους αθλητές του άλματος εις μήκος.