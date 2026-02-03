Τη δεύτερη συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ανέβασε ακόμα περισσότερο τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα κατά του πρωθυπουργού.

«Τα προβλήματα ζητούν λύσεις με ουσία. Όχι επικοινωνία», είπε ο κ. Σαμαράς και επιτέθηκε με σκληρές κουβέντες στην κυβέρνηση λέγοντας ότι «Έχουμε ρεκόρ Ευρώπης αριθμού υπουργών και υφυπουργών, ρεκόρ διαφήμισης για ένα δήθεν επιτελικό κράτος, ρεκόρ κυβερνητικού αυτοθαυμασμού».

Υποστήριξε ακόμα ότι «στη χώρα υπάρχει μια εκτεταμένη ατμόσφαιρα διαφθοράς, μια αίσθηση κράτους λάφυρο, μια ιδιοκτησιακή αντίληψη για τους θεσμούς».

«Αυτό είναι αλαζονεία δίχως προηγούμενο», τόνισε και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για αλαζονεία καθώς, όπως είπε, «προωθεί το μήνυμα Μητσοτάκης ή χάος».

Σε ακόμα πιο σκληρό ύφος επιτέθηκε προσωπικά στον πρωθυπουργό λέγοντας: «Το χάος είναι ο κ. Μητσοτάκης γιατί δημιούργησε συνθήκες πολιτικής αναρχίας. Προκαλεί αστάθεια και μιλά για σταθερότητα, την ώρα που χρειάζεται κοινωνική σταθερότητα».

Τον κατηγόρησε επίσης ότι τη διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση την άνοιξε διχαστικά, επικοινωνιακά.

Πρόσαψε επίσης στον πρωθυπουργό ότι «στοχεύει σε αποχή του κόσμου από τις κάλπες, αλλά έτσι ευτελίζεται μια παράταξη και κυρίως δεν κυβερνάται μια χώρα».

Ο κ. Σαμαράς περιέγραψε με τα πιο μελανά χρώματα το κλίμα στην κοινωνία λέγοντας ότι «υπάρχει μια ομίχλη και μια μελαγχολία στη χώρα και μια αίσθηση ματαιότητας από τους πολίτες».

Αιτιολογώντας το υποστήριξε ότι υπάρχει κόπωση της κοινωνίας και άλυτα προβλήματα με την ακρίβεια να είναι ανεξέλεγκτη, τη στέγη πανάκριβη, τα ενοίκια να έχουν εκτοξευθεί.

«Γιατροί δε βρίσκουν να μείνουν στην επαρχία λόγω της ακρίβειας», είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στη ρήση της Χριστίνας Αλεξοπούλου «το τζάμπα πέθανε».

Αναφερόμενος στην πορεία του κόμματος και τη σχέση με τη βάση είπε: «Πέθανε η λαϊκή ψυχή της παράταξης. Έχει επέλθει ψυχική ρήξη των νεοδημοκρατών με το κόμμα» και κατηγόρησε τα κυβερνητικά στελέχη ότι «Δεν ζουν στην κοινωνία, δεν νιώθουν τα προβλήματα».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο αγροτικό λέγοντας ότι έχουμε κρίση αγροτική, ότι «η Mercosur φοβίζει την Ευρώπη και εμείς δεν κάναμε συζήτηση». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «με τα εμβόλια τα έκανε θάλασσα», και ότι «με τον ΟΠΕΚΕΠΕ γελάει όλη η Ελλάδα».

«Αυτό δεν είναι λαϊκός καπιταλισμός, είναι νεοφιλελευθερισμός για τους λίγους και εξουθενωτικός για τους πολλούς».

Ήταν ιδιαίτερα απαξιωτικός λέγοντας: «Βλέπω τα ίδια και τα ίδια. Λόγια, λόγια, λόγια. Δεν ήξερα, δεν γνώριζα, φταίει το βαθύ κράτος».

Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε και για τα εθνικά θέματα και την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν λέγοντας: «Συνυπογράφω όσα είπε ο Καραμανλής. Πάει στον Ερντογάν. Δεν τραυματίζεται η εικόνα όταν συναντά τον Ερντογάν τη στιγμή που ανακοινώνουν πως μας βάζουν NAVTEX για το Αιγαίο επ’ αόριστον;», διερωτήθηκε.

Χαρακτήρισε το ταξίδι του πρωθυπουργού κάτω από αυτές τις συνθήκες μεγάλο λάθος.

Ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού. Είπε ότι «έχει στην πολιτική τα ίδια δικαιώματα με κάθε Έλληνα. Με ρωτάγανε αν με ενώνει κάτι. Με ενώνει ο πόνος της απώλειας. Σαν γονιός. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική. Είναι προσωπική υπόθεση του καθενός».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφερόμενος στη δική του στάση σημείωσε ότι: «Το μόνο κριτήριο είναι η πατρίδα μου. Η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει με το όλοι εναντίον όλων. Έχουμε δημογραφική κατάρρευση και μεταναστευτική κρίση», και διερωτήθηκε: «Θέλουμε να γίνουμε Ισπανία; Νομιμοποίησαν 500.000 λαθρομετανάστες».

Κλείνοντας σε πιο προσωπικό τόνο είπε ότι «Με πονάει πολύ η Λένα. Λείπει κάθε μέρα. Η Παναγιά την έχει μαζί της. Μην ανησυχείτε για μένα, εδώ είμαι», ενώ άφησε αιχμή ακόμα και στο τέλος λέγοντας: «Για την πατρίδα καλά κάνετε και ανησυχείτε και εσείς και ο κόσμος. Αυτοί που δεν ανησυχούν είναι το πρόβλημα».