Παρουσία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ Βαρθολομαίου πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο Σάββατο τα Θυρανοίξια του Ιερού Παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου, το οποίο βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης και του Διεθνούς Ογκολογικού Κέντρου.

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και συγκίνησης, η οικογένεια Αποστολόπουλου υποδέχτηκε τους υψηλούς προσκεκλημένους, στη Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ενώ συμπροσευχόμενοι συμμετείχαν ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέας, ο Μέγας Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, ο Ηγούμενος Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτης κ. Αλέξιος, ο Διάκονος Πατήρ Φώτιος, καθώς και Σεβαστοί Πατέρες.

Ιδιαιτέρως τιμητική ήταν η παρουσία των Εντιμολογιώτατων Αρχόντων κυρίων κυρίων Αθανάσιου Μαρτίνου, Πρόεδρου, και Γεωργίου Προκοπίου, Αντιπροέδρου, της Αδελφότητος Οφφικιαλίων του Οικουμενικού Θρόνου «Παναγία η Παμμακάριστος» καθώς και του Πολιτικού Διοικητή του Άγιου Όρους και Επίτιμου Αρχηγού ΓΕΣ Αλκιβιάδη Στεφανή.