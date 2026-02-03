Ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν πιθανότατα Ρώσος κατάσκοπος, ισχυρίστηκε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας. Ο Ντόναλντ Τουσκ έκανε τον αιχμηρό αυτό ισχυρισμό μιλώντας σε κυβερνητική συνεδρίαση, όπου αποκάλυψε επίσης ότι οι πολωνικές αρχές θα διερευνήσουν τις πιθανές διασυνδέσεις του νεκρού χρηματιστή παιδεραστή με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Ο Τουσκ είπε χαρακτηριστικά: «Όλο και περισσότερα στοιχεία, όλο και περισσότερες πληροφορίες και όλο και περισσότερα σχόλια στον παγκόσμιο τύπο δίνουν βάση στην υποψία ότι αυτό το άνευ προηγουμένου σκάνδαλο παιδεραστίας συνδιοργανώθηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο σοβαρή είναι για την ασφάλεια του πολωνικού κράτους, η ολοένα και πιο εύλογη πιθανότητα οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες να συνδιοργάνωσαν αυτήν την επιχείρηση. Αυτό μπορεί επίσης να σημαίνει ότι κατέχουν «ευαίσθητο» υλικό με το οποίο μπορούν να εκβιάσουν πολλούς εν ενεργεία ηγέτες σήμερα» επισήμανε ο Τουσκ.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε την Παρασκευή εκατομμύρια αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη Νέα Υόρκη το 2019. Το δημοσιευμένο αρχείο αποκάλυψε τους δεσμούς που είχε ο Έπσταϊν με πολλά εξέχοντα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην πολιτική, στην οικονομία, στον ακαδημαϊκό χώρο, στα μέσα ενημέρωσης και στους επιχειρηματικούς κύκλους – τόσο πριν όσο και μετά την παραδοχή της ενοχής του το 2008 για κατηγορίες πορνείας. Τα αρχεία περιλαμβάνουν 1.056 έγγραφα που κατονομάζουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και 9.629 που αναφέρονται στη Μόσχα. Μεταξύ των αρχείων ήταν μια δήλωση προς το FBI από μια εμπιστευτική πηγή που ισχυρίστηκε ότι ο Έπσταϊν ήταν διαχειριστής της περιουσίας του Ρώσου ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν και του πρώην προέδρου της Ζιμπάμπουε Ρόμπερτ Μουγκάμπε.

Η πηγή, η οποία δεν κατονομάστηκε στο έγγραφο – με την ένδειξη «Μυστικό» και όχι για «ξένους υπηκόους» – δήλωσε ότι ο Έπσταϊν ήταν «διαχειριστής περιουσίας του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και παρείχε την ίδια υπηρεσία στον [πρώην] πρόεδρο της Ζιμπάμπουε Ρόμπερτ Μουγκάμπε». Η πηγή του FBI ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Έπσταϊν «είχε πληροφορίες για άλλους ανθρώπους» και έβγαζε τα χρήματά του «χρεώνοντας στους πελάτες του αμοιβές για να κρύψει τα χρήματά τους στο εξωτερικό». Ο Έπσταϊν διηύθυνε επίσης «τη μεγαλύτερη επιχείρηση honeytrap (παγίδευση) στον κόσμο» για λογαριασμό της KGB, όταν προσλάμβανε γυναίκες για το δίκτυο συνεργατών του, ανέφεραν πηγές των μυστικών υπηρεσιών στην εφημερίδα The Mail on Sunday. Οι πηγές αναφέρουν ότι έτσι εξηγείται το γεγονός ότι ο Έπσταϊν απολάμβανε έναν εξαιρετικά πλούσιο τρόπο ζωής που δεν συνάδει με την καριέρα του ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, αν και δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τον Πούτιν και τους κατασκόπους του με τις παράνομες δραστηριότητες του Έπσταϊν. Αλλά οι πηγές ισχυρίζονται επίσης ότι ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ «παρακολουθούσαν» τις ρωσικές διασυνδέσεις του Έπσταϊν για χρόνια, οι αντίστοιχες υπηρεσίες ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου δίσταζαν λόγω της σύνδεσης του Έπσταϊν με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ.

Αμερικανοί ειδικοί στις μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι ο Έπσταϊν εισήχθη στον κόσμο της κατασκοπείας μέσω επιχειρηματικών συμφωνιών με τον Ρόμπερτ Μάξγουελ, τον ατιμασμένο μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης που – όπως και ο Έπσταϊν – πέθανε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στην περίπτωση του Μάξγουελ, το σώμα του βρέθηκε να επιπλέει στον Ατλαντικό το 1991, έχοντας προφανώς πέσει στη θάλασσα από το γιοτ του. Η κόρη του Μάξγουελ, Γκισλέιν, εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και άλλα αδικήματα που συνδέονται με τη σχέση της με τον Έπσταϊν, τον οποίο λέγεται ότι γνώρισε λίγο μετά τον θάνατο του πατέρα της. Πηγές ασφαλείας λένε ότι ο Ρόμπερτ Μάξγουελ ενεργούσε για λογαριασμό των ρωσικών υπηρεσιών από τη δεκαετία του 1970, όταν εργαζόταν για την έκδοση Σοβιετικών Εβραίων στο Ισραήλ, με τη συμμετοχή της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ. Σε αντάλλαγμα, λένε, ο Μάξγουελ ξέπλυνε ρωσικό χρήμα στη Δύση – με τη βοήθεια του Έπσταϊν. Πιστεύουν ότι ο Έπσταϊν συστήθηκε στον Μάξγουελ και την KGB από έναν μεγιστάνα του πετρελαίου που επίσης πληρωνόταν από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Οι έρευνες για τις επιχειρηματικές συναλλαγές του Ρόμπερτ Μάξγουελ έχουν αποκαλύψει δεσμούς όχι μόνο με την KGB και τη Μοσάντ – αλλά και με την MI6.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ασφαλείας πιστεύουν επίσης ότι ο Έπσταϊν είχε μακροχρόνιους δεσμούς με το ρωσικό οργανωμένο έγκλημα, το οποίο θα μπορούσε να τον εκβιάζει. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει την ευκολία με την οποία ο Έπσταϊν φαινόταν να μπορεί να μεταφέρει αεροπορικώς «κορίτσια» από τη Ρωσία. Μια πηγή ανέφερε: «Έχετε τον Άντριου, τον Μπιλ Γκέιτς, τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Μπιλ Κλίντον και όλους τους υπόλοιπους, σε στάσεις επιβαρυντικές, σε ένα νησί γεμάτο τεχνολογία παρακολούθησης. Είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση παγίδευσης στον κόσμο. Όλα τα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα που κατονομάζονται στα αρχεία αρνούνται οποιαδήποτε παράβαση. Σε ένα email που στάλθηκε στον Έπσταϊν στις 11 Σεπτεμβρίου 2011, ένας άγνωστος συνεργάτης συζητά για ένα «ραντεβού με τον Πούτιν» κατά τη διάρκεια ενός επερχόμενου ταξιδιού στη Ρωσία. Το άτομο λέει στον Έπσταϊν: «Μίλησα με τον Ιγκόρ. Είπε ότι την τελευταία φορά που ήσασταν στο Παλμ Μπιτς, του είπατε ότι είχατε ραντεβού με τον Πούτιν στις 16 Σεπτεμβρίου και ότι θα μπορούσε να προχωρήσει και να κλείσει το εισιτήριό του για τη Ρωσία για να φτάσει λίγες μέρες πριν από εσάς». Ο Έπσταϊν φαίνεται να είχε προγραμματίσει μια άλλη συνάντηση με τον Πούτιν το 2014.

Εν τω μεταξύ, στην συνομιλία του 2010 σχετικά με τον πρώην Δούκα της Υόρκης, ο Έπσταϊν είπε στον Άντριου ότι έχει μια «φίλη με την οποία νομίζω ότι θα σου άρεσε να δειπνήσεις». Όταν τον πίεσε ο Άντριου για περισσότερες λεπτομέρειες, ο Έπσταϊν απάντησε: «Είναι 26 ετών, Ρωσίδα, έξυπνη, όμορφη, αξιόπιστη και ναι, έχει το email σου». Το Υπουργείο Εξωτερικών αποκάλυψε προηγουμένως πώς αυτή η γυναίκα, μια ξανθιά με μπλε μάτια, «όχι μόνο κακοποιήθηκε από τον Έπσταϊν, αλλά και έπεσε θύμα εμπορίας ανθρώπων για πολλά χρόνια», σύμφωνα με τον νομικό της εκπρόσωπο. Και σε ένα άλλο email που στάλθηκε τον Νοέμβριο του 2010, ο Έπσταϊν ρωτά ένα άτομο αν χρειάζεται ρωσική βίζα, προσθέτοντας: «Έχω έναν φίλο του Πούτιν, να τον ρωτήσω;»

Άλλα μηνύματα αποκάλυψαν ότι ο Έπσταϊν ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να δώσει στο Κρεμλίνο πολύτιμες πληροφορίες για τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από μια σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στο Ελσίνκι. Ο χρηματοδότης έστειλε μήνυμα στον Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, τότε γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, υποδεικνύοντας ότι θα μπορούσε να μεταφέρει ένα μήνυμα στον Πούτιν σχετικά με το πώς να χειριστεί τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν πριν από την σύνοδο κορυφής του Ελσίνκι μεταξύ του κ. Τραμπ και του Πούτιν τον Ιούλιο του 2018, κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε ότι δεν πίστευε ότι η Ρωσία παρενέβη στις προεδρικές εκλογές του 2016. Ένα άλλο έγγραφο αποκαλύπτει ότι το FBI προειδοποιήθηκε ότι ο Έπσταϊν θεωρείται ότι ήταν κατάσκοπος της Μοσάντ. Μια έκθεση των επικεφαλής του FBI τόνισε πώς μια πηγή είπε στο πρακτορείο: «Ο Έπσταϊν ήταν κοντά στον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ, και εκπαιδεύτηκε ως κατάσκοπος υπό την ηγεσία του». Τον Ιούνιο του 2013, ο Έπσταϊν έστειλε ένα email στον κ. Μπαράκ λέγοντας: «Ο Πούτιν θα ανασχηματίσει το προσωπικό του το καλοκαίρι, φέρνοντας μόνο πολύ έμπιστους ανθρώπους πιο κοντά… περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά ή πρόσωπο με πρόσωπο».

Η ανώνυμη πηγή του πρακτορείου τόνισε επίσης πώς ο Έπσταϊν συνδεόταν με μια πρώην ηγέτιδα της νεολαίας του Πούτιν, τη Μάσα Ντρόκοβα, μια επιχειρηματία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, η οποία κάποτε ήταν ένθερμη υποστηρικτής του Πούτιν – και πρωταγωνίστησε σε ένα ντοκιμαντέρ που την παρουσίαζε να φιλάει τον Ρώσο ηγέτη. Η πηγή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία της κας Ντρόκοβα, Day One Ventures, βρισκόταν «στη Σίλικον Βάλεϊ για να κλέψει τεχνολογία». Επίσης, περιγράφει λεπτομερώς πώς ο κατάσκοπος του FBI συζήτησε για τον Έπσταϊν με την κα Ντρόκοβα. «Η CHS και η Ντρόκοβα μίλησαν, αλλά η Ντρόκοβα δεν μίλησε καθόλου για τεχνολογία. Αντίθετα, κοίταξε την CHS και είπε «Ήξερες τον Έπσταϊν, έτσι δεν είναι;» Εκείνη είπε ότι ο Έπσταϊν ήταν ένας «υπέροχος άνθρωπος» και ότι ήταν κρίμα αυτό που του είχαν κάνει».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δεν απάντησε στο γραπτό αίτημα για σχολιασμό των ισχυρισμών του Τουσκ. Η ρωσική πρεσβεία στη Βαρσοβία επίσης δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τον Δεκέμβριο, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι τα αρχεία του Έπσταϊν έδειξαν την υποκρισία των δυτικών ελίτ, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.