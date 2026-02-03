Χιλιάδες αινιγματικά μηνύματα που συνδέουν τον Τζέφρι Έπσταϊν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν εντοπίστηκαν στη νεότερη δημοσιοποίηση αρχείων που σχετίζονται με τον εκλιπόντα χρηματιστή, προκαλώντας νέα ερωτήματα για το ποιον μπορεί να εξυπηρετούσε στην πραγματικότητα.

Emails στα οποία ανώνυμες πηγές συζητούν συναντήσεις μεταξύ του Έπσταϊν και του Ρώσου προέδρου έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας νέας θεωρίας: ότι ο Έπσταϊν ενδέχεται να είχε εμπλακεί στη μεταφορά νεαρών γυναικών από τη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας κρατικά υποστηριζόμενης επιχείρησης παγίδευσης ισχυρών προσώπων, με στόχο τον εκβιασμό και την άσκηση επιρροής. Πρόκειται για emails που φέρεται να αποκαλύπτουν για ποιον ή για ποιους πραγματικά εργαζόταν ο Τζέφρι Έπσταϊν.

Στο τελευταίο πακέτο εγγράφων που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, το όνομα του Πούτιν αναφέρεται σχεδόν 1.000 φορές, ενώ υπάρχουν περίπου 10.000 αναφορές στη Μόσχα. Άτομα από το περιβάλλον του Ρώσου ηγέτη φέρονται να υποστηρίζουν ότι διατηρούσε επαφές με τον Έπσταϊν ακόμα και μετά την καταδίκη του τελευταίου το 2008. Άλλα έγγραφα υποδεικνύουν την ισχυρή επιρροή που φέρεται να είχε ο Έπσταϊν στη Ρωσία, με email του Νοεμβρίου 2010 στο οποίο ρωτά αν ο παραλήπτης χρειάζεται ρωσική βίζα.

Σε άλλο μήνυμα, με ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου 2011, ανώνυμος αποστολέας αναφέρεται σε σχέδια για «ραντεβού με τον Πούτιν» κατά την επόμενη επίσκεψη του Έπσταϊν στη Ρωσία.

«Μίλησα με τον Ίγκορ. Είπε ότι την τελευταία φορά που ήσουν στο Παλμ Μπιτς, του ανέφερες πως είχες ραντεβού με τον Πούτιν στις 16 Σεπτεμβρίου και ότι μπορούσε να κλείσει το εισιτήριό του για τη Ρωσία λίγες ημέρες νωρίτερα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο email.

Τον Μάιο του 2013, ο Έπσταϊν έγραψε ότι ήθελε να βοηθήσει τον Πούτιν και τη Ρωσία να «επανεφεύρουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα», σε μήνυμα προς τον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Τόρμπγιορν Γιάγκλαντ.

Την ίδια περίοδο, σε email προς τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ, ο Έπσταϊν ισχυρίστηκε ότι ο Πούτιν είχε επιχειρήσει να κανονίσει συνάντηση μαζί του, την οποία ο ίδιος είχε αρνηθεί. «Ο Πούτιν ζήτησε να συναντηθούμε στην Αγία Πετρούπολη την περίοδο του οικονομικού συνεδρίου. Του είπα όχι. Αν θέλει συνάντηση, θα πρέπει να αφιερώσει πραγματικό χρόνο και ιδιωτικότητα», έγραψε.

Email του 2014 υποδηλώνει ότι σχεδιαζόταν νέα συνάντηση μεταξύ των δύο. Σε μήνυμα Ιάπωνα επιχειρηματία αναφέρεται ότι δεν κατέστη δυνατό να πειστεί ο συνιδρυτής του LinkedIn, Ριντ Χόφμαν, να αλλάξει το πρόγραμμά του ώστε να ταξιδέψει στη Ρωσία για να συναντήσει τον Πούτιν μαζί με τον Έπσταϊν.

Άλλο μήνυμα υπονοεί ότι η προγραμματισμένη συνάντηση ακυρώθηκε μετά την κατάρριψη της πτήσης MH17 πάνω από την Ουκρανία, με 298 νεκρούς. Τον Μάιο του 2014, μετά τα γεγονότα στην Ουκρανία και την προσάρτηση της Κριμαίας, ο Έπσταϊν ανέφερε σε email ότι η νέα κατάσταση «θα προσφέρει πολλές ευκαιρίες». Το 2018, έστειλε μήνυμα στον τότε προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Στιβ Μπάνον, για επικείμενη συνάντηση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, με τον Γιάγκλαντ.

Λίγο αργότερα, έγραψε ότι ο Λαβρόφ θα μπορούσε «να αποκτήσει εικόνα για το πώς να μιλήσει μαζί μου». Στην ίδια αλληλογραφία, ισχυρίστηκε ότι είχε βοηθήσει τον πρώην πρεσβευτή της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βιτάλι Τσούρκιν, να «καταλάβει» τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με πηγές του FBI, ο Έπσταϊν είχε στενή επαφή με τη Μάσα Ντρόκοβα, πρώην επικεφαλής νεανικής οργάνωσης που συνδεόταν με το περιβάλλον Πούτιν. Η εταιρεία της στις ΗΠΑ είχε κατηγορηθεί ότι χρησιμοποιήθηκε για απόσπαση τεχνολογίας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν αναφέρει ότι ο Έπσταϊν είχε μακροχρόνιες σχέσεις με ρωσικά εγκληματικά δίκτυα και ενδέχεται να δεχόταν πιέσεις. Οι επαφές του παρακολουθούνταν επί χρόνια, ενώ στη Βρετανία είχε προκαλέσει ανησυχία και η σχέση του με τον τότε πρίγκιπα Άντριου.

Πηγή ανέφερε ότι ο αριθμός ισχυρών προσώπων που βρέθηκαν σε ευάλωτες καταστάσεις μέσω του Έπσταϊν είναι ενδεικτικός μιας τεράστιας επιχείρησης παγίδευσης. Όλοι όσοι κατονομάζονται στα αρχεία αρνούνται παρανομία ή γνώση των ενεργειών του, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.