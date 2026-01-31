Νέα έγγραφα που περιλαμβάνονται στη δημοσιοποίηση των ερευνητικών φακέλων για τον Τζέφρι Έπσταϊν αποκαλύπτουν επιπλέον λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο η πρώην σύντροφός του και συνεργός του, η Γκίσλεϊν Μάξγουελ, φέρεται να κρατούσε τα θύματα υπό απόλυτο έλεγχο. Οι μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη νέα αυτή δέσμη εγγράφων σκιαγραφούν μια γυναίκα που χρησιμοποιούσε έναν συνδυασμό ψευδούς οικειότητας και ψυχρής αυταρχικότητας, προκειμένου να χειραγωγεί ανήλικα κορίτσια και άτομα του στενού της περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις που περιλαμβάνονται στα έγγραφα, η Γκίσλεϊν Μάξγουελ, η οποία καταδικάστηκε για την προσέλκυση ανήλικων κοριτσιών στον κακοποιητικό κόσμο του Τζέφρι Έπσταϊν, εναλλασσόταν ανάμεσα σε παιχνιδιάρικη, φιλική συμπεριφορά και σε απότομη, επιβλητική στάση. Ορισμένες από τις μαρτυρίες φαίνεται να ταυτίζονται με καταθέσεις που δόθηκαν στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης της Μάξγουελ, καθώς και με αστικές αγωγές που είχαν κατατεθεί εναντίον της.

Παρότι ο ρόλος της Μάξγουελ στη στρατολόγηση και τη χειραγώγηση θυμάτων για τον Έπσταϊν είναι ήδη εκτενώς καταγεγραμμένος, η δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων εγγράφων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ίδια επιχειρεί να ανατρέψει την καταδικαστική της απόφαση. Η Μάξγουελ εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών, ενώ η υπόθεσή της εξακολουθεί να αποτελεί πολιτικό και επικοινωνιακό πρόβλημα για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Μάξγουελ μεταφέρθηκε σε σωφρονιστικό κατάστημα ελάχιστης ασφάλειας, έπειτα από συνέντευξη που παραχώρησε στον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα Τοντ Μπλανς, ο οποίος, πριν ενταχθεί στην κυβέρνηση, είχε εργαστεί ως ποινικός συνήγορος υπεράσπισης του Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αυτής, οι δηλώσεις της Μάξγουελ φέρεται να υποβάθμισαν τη σημασία της παλαιότερης φιλικής σχέσης του προέδρου με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Μία γυναίκα κατέθεσε στους ερευνητές το 2019 ότι η Μάξγουελ της φερόταν «σαν να ήταν αδελφές» και «σαν άτακτες μαθήτριες», όπως αναφέρει ο Guardian. Σύμφωνα με σχετική αναφορά, η Μάξγουελ ήταν ευγενική και έδειχνε προσωπικό ενδιαφέρον για εκείνη. Όπως περιέγραψε η ίδια μάρτυρας, η παιχνιδιάρικη αυτή συμπεριφορά εντάθηκε αφού ο Έπσταϊν άρχισε να την κακοποιεί, με τη Μάξγουελ να υποβαθμίζει τις αντιρρήσεις της λέγοντας φράσεις όπως «μην είσαι ανόητη».

Η γυναίκα ανέφερε ότι, μέχρι να φτάσουν στις σεξουαλικές πράξεις, είχε εξαντληθεί ψυχολογικά, δηλώνοντας πως «μέχρι τότε δεν έχεις καμία δύναμη να αντιδράσεις, σε έχουν αποθαρρύνει πλήρως». Σε άλλη αναφορά, η Μάξγουελ φέρεται να τη ρώτησε αν γνώριζε κάποιο άτομο που θα μπορούσε να προβεί σε στοματικό σεξ με τον Έπσταϊν, αναφέροντας ότι η ίδια «δεν είχε όρεξη» και ότι «πρέπει τουλάχιστον να φαίνονται νέες», υπονοώντας ηλικίες μικρότερες από τη δική της.

Η ίδια γυναίκα κατέθεσε επίσης ότι τόσο η Μάξγουελ όσο και ο Έπσταϊν της μιλούσαν ξεχωριστά για την απόκτηση παιδιού. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η Μάξγουελ της είπε ότι «πρέπει να βρουν κάποιο άτομο για να αποκτήσει παιδί ο Έπσταϊν», προσθέτοντας ότι εκείνη δεν μπορούσε, επειδή «έχει μεγαλώσει λίγο». Η μάρτυρας δήλωσε στις Αρχές ότι θεωρούσε τη Μάξγουελ «εξίσου υπεύθυνη με τον Έπσταϊν».

Όπως προκύπτει από τις σημειώσεις της συνέντευξης, η γυναίκα ανέφερε ότι η Μάξγουελ ήταν εκείνη που καθοδηγούσε τα κορίτσια για το τι έπρεπε να κάνουν και τι να λένε, επισημαίνοντας ότι πολλές από αυτές ήταν ανήλικες και ότι η Μάξγουελ είχε καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία χειραγώγησης. Την περιέγραψε ως «χειριστική, που φέρεται γλυκά», ενώ χαρακτήρισε την κατάσταση σαν να βρίσκονταν σε μια «άρρωστη και παράξενη οικογένεια».

Άλλη γυναίκα, η οποία κατέθεσε σχεδόν έναν χρόνο μετά τη σύλληψη της Μάξγουελ, δήλωσε ότι εξακολουθούσε να τη φοβάται. Όπως ανέφερε στις Αρχές, η Μάξγουελ ήταν «μια ισχυρή γυναίκα», κάτι που είχε αντιληφθεί κατά τη διάρκεια της επαφής της με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τη Μάξγουελ. Η ίδια εξέφρασε ανησυχία για πιθανές αντεκδικήσεις, περιγράφοντας τη Μάξγουελ ως «κακό άνθρωπο» και «σκληρή», ενώ σημείωσε ότι «δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα τις γυναίκες».

Μία ακόμη μάρτυρας κατέθεσε ότι, όταν έφτασε στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, η Μάξγουελ ήθελε να τους «διδάξει πώς να ικανοποιούν σωστά τον Έπσταϊν». Σε κάποιο σημείο, ενώ η Μάξγουελ τους έδειχνε τι να κάνουν, ο Έπσταϊν βγήκε στη βεράντα και ρώτησε τι συνέβαινε. Εκείνη του απάντησε ότι τις δίδασκε, με τον Έπσταϊν να λέει: «Καλά, ακούστε τη Γκίσλεϊν, ξέρει τι κάνει».

Αν και η γυναίκα αρχικά «το πήρε στην πλάκα», ήταν σαφές ότι ένιωθε έντονη αμηχανία. Όπως ανέφερε, δεν γνώριζε ότι η Μάξγουελ είχε επίγνωση του τι συνέβαινε, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για κάτι ιδιωτικό. Σύμφωνα με τις σημειώσεις της συνέντευξης, η Μάξγουελ γνώριζε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα δεν ήθελε να προχωρήσει σε αυτές τις πράξεις και από εκείνο το σημείο και μετά έγινε αυταρχική.

Άλλη γυναίκα δήλωσε ότι γνώρισε τη Μάξγουελ περίπου στα 16 της χρόνια και ότι τελικά κακοποιήθηκε τόσο από εκείνη όσο και από τον Έπσταϊν, αναφέροντας ότι «ήθελε να την ευχαριστήσει». Όπως κατέθεσε, η Μάξγουελ και ο Έπσταϊν της έλεγαν ότι ήθελαν να της δείξουν τον κόσμο, με την ίδια να χαρακτηρίζει τη Μάξγουελ ως τον «εγκέφαλο» πίσω από όσα συνέβαιναν για λογαριασμό του Έπσταϊν.

Η ίδια μάρτυρας περιέγραψε ότι η Μάξγουελ μπορούσε να είναι ιδιαίτερα ευγενική όταν ήθελε κάτι, αλλά υπήρχε και μια «σκοτεινή πλευρά» που την έκανε να αισθάνεται «σκουπίδι», με υπαινιγμούς ότι «χρωστούσε» για όσα έτρωγε ή φορούσε. Περιέγραψε την κατάσταση ως μια «δυσλειτουργική οικογένεια», στην οποία ανήκαν η Μάξγουελ και ο Έπσταϊν, αναφέροντας ότι σε μία περίπτωση η κακοποίηση σημειώθηκε ενώ παρακολουθούσαν τη σειρά Sex and the City και έτρωγαν ποπ κορν.

Καθώς το επεισόδιο πλησίαζε στο τέλος του, η γυναίκα έκανε μασάζ στα πόδια του Έπσταϊν, ο οποίος φέρεται να έδωσε εντολή στη Μάξγουελ να γδυθεί και να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις εις βάρος της. Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποι της Μάξγουελ δεν έχουν ανταποκριθεί σε αίτημα για σχολιασμό.