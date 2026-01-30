Νέα στοιχεία από τα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρνουν στο φως πιο εκτεταμένες και φιλικές επικοινωνίες του Έλον Μασκ με τον χρηματοδότη και καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν απ’ ό,τι ήταν γνωστό μέχρι σήμερα. Τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι οι δύο αντάλλαξαν email σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις για να κανονίσουν το ταξίδι του Μασκ στο νησί του Έπσταϊν.

Τα email, που χρονολογούνται από το 2012 και το 2013, δείχνουν προσπάθειες να καθοριστεί πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη στο Little St. James. Καμία από τις δύο προσπάθειες δεν κατέληξε σε επίσκεψη λόγω πρακτικών προβλημάτων.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2013, ο Μασκ έγραφε: «Θα βρίσκομαι στις περιοχές των Βρετανικών Παρθένων Νήσων και του St. Bart κατά τις γιορτές. Υπάρχει κάποια καλή στιγμή για να επισκεφθώ;».

Η απάντηση του Έπσταϊν ήταν: «Οποιαδήποτε μέρα από 1 έως 8. Δες όπως θέλεις. Πάντα υπάρχει χώρος για σένα».

Ο Μασκ έστειλε στη συνέχεια σειρά email με το πρόγραμμά του και αρχικά συμφώνησαν για την 2α Ιανουαρίου. Η ανταλλαγή ολοκληρώθηκε με τον Έπσταϊν να ενημερώνει ότι θα πρέπει να παραμείνει στη Νέα Υόρκη και να εκφράζει τη λύπη του:

«Κακά νέα – Δυστυχώς, το πρόγραμμά μου με κρατάει στη Νέα Υόρκη. Ανυπομονούσα να περάσουμε χρόνο μαζί απλώς για διασκέδαση, οπότε είμαι πολύ απογοητευμένος. Ελπίζω να κανονίσουμε άλλη στιγμή στο άμεσο μέλλον», έγραψε.

Τον Νοέμβριο του 2012, ο Έπσταϊν είχε στείλει email στον Μασκ: «Πόσα άτομα θα είστε για το ελικόπτερο προς το νησί;». Ο Μασκ απάντησε: «Πιθανότατα μόνο η Ταλούλα και εγώ. Ποια μέρα ή νύχτα θα γίνει το πιο άγριο πάρτι στο νησί σας;». Στις 2 Ιανουαρίου 2013, ο Μασκ έστειλε νέο email: «Η οργάνωση δεν θα λειτουργήσει αυτή τη φορά».

Παρά τις δηλώσεις του Μασκ ότι δεν είχε προσωπική σχέση με τον Έπσταϊν, τα νέα email φαίνεται να αμφισβητούν την προηγούμενη άρνησή του. Το 2019 είχε δηλώσει στη Vanity Fair ότι ο Έπσταϊν ήταν «προφανώς ένας απαίσιος τύπος» και ότι «προσπάθησε επανειλημμένα να με κάνει να επισκεφθώ το νησί του. Αρνήθηκα». Τα email αυτά ήρθαν χρόνια μετά την καταδίκη του Έπσταϊν το 2008 για προσέλκυση ανηλίκου για πορνεία και τη σύλληψή του το 2019 για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Ένα άλλο email δείχνει τη βοηθό του Έπσταϊν, Λέσλι Γκροφ, να κανονίζει γεύμα για τον Έπσταϊν στη SpaceX το 2013: «Ο Έλον Μασκ εκτιμά την πρόσκληση στο Ranch αλλά έχει δεσμεύσεις… Το γεύμα τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου στις 13:00 στη SpaceX είναι επιβεβαιωμένο». Δεν είναι σαφές αν πραγματοποιήθηκε το γεύμα ή αν ο Μασκ παραβρέθηκε. Άλλη σειρά email του Μαρτίου 2013 δείχνει ανταλλαγή μηνυμάτων μετά τα συγχαρητήρια του Έπσταϊν για την εκτόξευση πυραύλου της SpaceX.

Τα νέα email, που δημοσιοποιήθηκαν μαζί με 3 εκατομμύρια έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ρίχνουν νέο φως στις σχέσεις Μασκ – Έπσταϊν. Ο Μασκ βρέθηκε υπό πίεση να σχολιάσει για πιθανή σχέση με τον Έπσταϊν, μετά από προηγούμενες δημοσιοποιήσεις εγγράφων. Το 2024, Δημοκρατικοί του Κογκρέσου δημοσιοποίησαν το ημερολόγιο του Έπσταϊν, με εγγραφή: «Υπενθύμιση: Έλον Μασκ στο νησί 6 Δεκεμβρίου (συμβαίνει ακόμα;)». Ο Μασκ αρνήθηκε ότι υπήρχαν σχέδια για επίσκεψη.

Ο Μασκ επίσης αρνήθηκε ότι γνώριζε τη συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Γκίσλαιν Μάξγουελ, λέγοντας ότι η φωτογραφία τους σε εκδήλωση ήταν επειδή τους φωτογράφησαν σε πάρτι της Vanity Fair. Ισχυρίστηκε ότι επισκέφθηκε μία φορά το διαμέρισμα του Έπσταϊν στο Μανχάταν «για περίπου 30 λεπτά» με την πρώην σύζυγό του Ταλούλα Ράιλι για έρευνα σε βιβλίο της, χωρίς να προσδιορίσει ημερομηνία.

Παρά την άρνηση προσωπικής σχέσης, ο Μασκ έχει χρησιμοποιήσει το όνομα του Έπσταϊν για να επιτεθεί σε άλλους. Κατά τη δημόσια ρήξη του με τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι το όνομά του βρισκόταν στα αρχεία του Έπσταϊν. Αργότερα φαίνεται ότι διέγραψε αναρτήσεις που κατηγορούσαν τον Τραμπ. Επιπλέον, επιτέθηκε στον Μπιλ Γκέιτς για τη σχέση του με τον Έπσταϊν, λέγοντας: «Ποιος νομίζει ότι είναι ο Μπιλ Γκέιτς για να κάνει σχόλια για την ευημερία των παιδιών, δεδομένου ότι συναναστρεφόταν με τον Τζέφρι Έπσταϊν;».

Όπως αναφέρεται στα έγγραφα, ο Μπιλ Γκέιτς φέρεται να κόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα από επαφές με «Ρωσίδες» και αργότερα να πρότεινε να χορηγηθούν κρυφά αντιβιοτικά στη σύζυγό του, Μελίντα.

«Ο Μπιλ Γκέιτς κόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα», ισχυρίστηκε ο Επστάιν σε email που δόθηκε στη δημοσιότητα.