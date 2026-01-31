Σοκαριστικές φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο των αποκαλούμενων «αρχείων Έπσταϊν» φαίνεται να απεικονίζουν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, σκυμμένο στα τέσσερα πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη στο πάτωμα. Στις τρεις φωτογραφίες, ένας άνδρας που πιστεύεται ότι είναι ο Άντριου διακρίνεται να σκύβει πάνω από τη γυναίκα, η οποία είναι ξαπλωμένη ανάσκελα με τα χέρια ανοιχτά.

Σε μία από τις εικόνες, ο άνδρας κοιτά απευθείας προς τον φακό, ενώ σε μία άλλη φαίνεται να έχει ακουμπήσει το αριστερό του χέρι στην κοιλιά της γυναίκας. Ο άνδρας, που θεωρείται ότι είναι ο πρώην Δούκας της Υόρκης, είναι ξυπόλητος, φορά τζιν παντελόνι, λευκή μπλούζα τύπου πόλο και ένα ασημένιο ρολόι.

Στις φωτογραφίες διακρίνεται και ένα ακόμη άτομο, το οποίο κάθεται σε καρέκλα με λεοπάρ σχέδιο και έχει τα πόδια του ακουμπισμένα πάνω σε ένα τραπέζι. Όπως συμβαίνει με μεγάλο μέρος του υλικού που περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν, δεν είναι σαφές πότε και πού τραβήχτηκαν οι εικόνες, ενώ δεν παρέχεται κανένα επιπλέον πλαίσιο ή επεξήγηση.

Τον προηγούμενο μήνα, σε άλλη δέσμη αρχείων είχε δημοσιοποιηθεί φωτογραφία που έδειχνε τον Άντριου ξαπλωμένο στα πόδια πέντε γυναικών στο Σάντρινγκχαμ. Την ίδια στιγμή, περισσότερα από τρία εκατομμύρια επιπλέον έγγραφα δόθηκαν στη δημοσιότητα το βράδυ της προηγούμενης ημέρας από το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, δήλωσε ότι στα έγγραφα έχουν γίνει «εκτεταμένες περικοπές». Οι περικοπές αφορούν πληροφορίες που περιλαμβάνουν προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία θυμάτων, ιατρικούς φακέλους, οποιαδήποτε απεικόνιση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, στοιχεία που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ενεργή έρευνα, καθώς και περιεχόμενο που απεικονίζει θάνατο ή σωματική κακοποίηση.

Ο Τοντ Μπλανς πρόσθεσε ότι τα πρόσωπα όλων των γυναικών, με εξαίρεση την διακινητή σεξ Γκισλέιν Μάξγουελ, έχουν θολωθεί, ενώ τα πρόσωπα των ανδρών δεν έχουν υποστεί καμία απόκρυψη. Ανάμεσα στα έγγραφα περιλαμβάνεται και η αποκάλυψη ότι ο Άντριου είχε προσκαλέσει τον Τζέφρι Έπσταϊν σε δείπνο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, λίγες ημέρες μετά τη λήξη του κατ’ οίκον περιορισμού του.

Ο Άντριου φέρεται να υποσχέθηκε «πολλή ιδιωτικότητα» στον καταδικασμένο παιδόφιλο, λίγο αφότου εκείνος είχε αφεθεί ελεύθερος μετά από καταδίκη για προσέλκυση ανηλίκου, όπως αναφέρει η Daily Mail. Σε ένα εντυπωσιακό ηλεκτρονικό μήνυμα του Σεπτεμβρίου 2010, ο Έπσταϊν ζητούσε «ιδιωτικό χρόνο» κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Λονδίνο, με τον Άντριου να απαντά: «Θα μπορούσαμε να δειπνήσουμε στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και να έχουμε πολλή ιδιωτικότητα».

Δεν είναι σαφές εάν η πρόταση πραγματοποιήθηκε. Ωστόσο, μόλις δύο ημέρες αργότερα, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν εκ νέου emails, με τον Έπσταϊν να γράφει στον τότε πρίγκιπα ότι «η G [Γκισλέιν Μάξγουελ] είναι εδώ μαζί μου… τι κάνεις;». Ο Άντριου απάντησε ότι είχε «γεύμα με Σαουδάραβα πρίγκιπα και μετά συνάντηση σε μυστική υπηρεσία πληροφοριών», προσθέτοντας: «Χαίρομαι πολύ να έρθεις εδώ στο BP [Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ]. Έλα με όποιον θέλεις και θα είμαι εδώ ελεύθερος από τις 16:00 περίπου».

Η ανταλλαγή αυτή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μίας από τις πρώτες εξόδους του Έπσταϊν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, μετά την έκτιση ποινής 13 μηνών για σεξουαλικά εγκλήματα, τα οποία διαπράχθηκαν κυρίως στην έπαυλή του στο Παλμ Μπιτς, έπειτα από ευνοϊκή συμφωνία με τους εισαγγελείς. Τον προηγούμενο μήνα, ο Έπσταϊν είχε προσφερθεί να κανονίσει δείπνο για τον Άντριου με μια «έξυπνη, όμορφη και αξιόπιστη» 26χρονη Ρωσίδα, σημειώνοντας ότι «έχει το email σου».

Ο πρίγκιπας, ο οποίος τότε ήταν 50 ετών, απάντησε ότι θα ήταν «ευχαριστημένος να τη δει», ενώ ρώτησε με ευθυμία τον καταδικασμένο σεξουαλικό θηρευτή αν «είναι ωραίο που είναι ελεύθερος». Ο Άντριου αντιμετωπίζει νέο κύμα εξευτελισμού μετά τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δημοσιοποίηση εγγράφων για την υπόθεση Έπσταϊν, στα οποία περιλαμβάνονται χιλιάδες αναφορές στο όνομά του.

Στα έγγραφα εμπλέκονται επίσης ο Λόρδος Μάντελσον και ο Μπιλ Γκέιτς. Σύμφωνα με τον Έπσταϊν, ο ιδρυτής της Microsoft είχε προσβληθεί από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα από «Ρωσίδες κοπέλες» και στη συνέχεια πρότεινε να χορηγηθούν κρυφά αντιβιοτικά στη σύζυγό του, Μελίντα.

Παράλληλα, αποκαλύπτονται νέα emails που αφορούν τη Σάρα, πρώην Δούκισσα της Υόρκης, καθώς και τις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών τους από ηλεκτρονικές χριστουγεννιάτικες κάρτες του Άντριου. Πολλά emails αναφέρονται στα γνωστά οικονομικά προβλήματα της Σάρα, η οποία είχε λάβει χρήματα από τον Έπσταϊν για την αποπληρωμή χρεών της. Σε μήνυμα του Αυγούστου 2009, τον ευχαριστεί αποκαλώντας τον «τον αδελφό που πάντα ήθελα».

Σε άλλο email, η Σάρα Φέργκιουσον χαρακτηρίζει τον Έπσταϊν «αγαπημένο, θεαματικό και ξεχωριστό φίλο» και «θρύλο». Η Γκισλέιν Μάξγουελ, στενή συνεργάτιδα του Έπσταϊν και μακροχρόνια φίλη του Άντριου, αναφέρεται εκτενώς στα έγγραφα. Σε ένα email προς τον Άντριου, αστειεύεται ότι «πέντε εντυπωσιακές κοκκινομάλλες» θα πρέπει «να παίξουν μόνες τους», επειδή εκείνος επέλεξε να περάσει χρόνο με τα παιδιά του αντί να επισκεφθεί «το Νησί», το οποίο θεωρείται ιδιοκτησία του Έπσταϊν στις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ.

Σε άλλη καταγεγραμμένη ανταλλαγή από τον Αύγουστο του 2002, ο Άντριου αποκαλεί τον εαυτό του «Ο Αόρατος Άνθρωπος» και ζητά συγγνώμη από τη Μάξγουελ εάν απορρίψει την πρότασή της για διακοπές με την οικογένειά του. Εκείνη απαντά ότι δεν θα προσβληθεί, αλλά προσθέτει αστειευόμενη ότι μια γυναίκα, της οποίας το όνομα έχει αποσιωπηθεί, μαζί με «πέντε ακόμη εντυπωσιακές κοκκινομάλλες», «θα πρέπει απλώς να παίξουν μόνες τους».

Σε άλλο σημείο των αρχείων, μία 25χρονη μασέζ, η οποία φέρεται να εργαζόταν για τον Έπσταϊν το 1999, δήλωσε ότι «δεν ένιωθε καλά» όταν της ζητήθηκε να κάνει μασάζ στον Άντριου, επειδή πίστευε ότι της ζητούσαν «να κάνει περισσότερα». Η ανώνυμη γυναίκα υπέβαλε δήλωση σε ιδιωτική ομάδα ερευνών το 2021, η οποία διαβιβάστηκε στην υπεράσπιση της Μάξγουελ.

Στη δήλωσή της ανέφερε: «Ήμουν με τον Τζέφρι μόνο για έναν χρόνο. Δεν τον είδα ποτέ ως ανατριχιαστικό τύπο. Δεν υπήρχαν ποτέ νεαρά κορίτσια. Είδα τον Πρίγκιπα Άντριου και τον Ντόναλντ Τραμπ. [Ο Έπσταϊν] ήθελε να δώσω μασάζ στον Πρίγκιπα Άντριου, αλλά δεν ένιωθα καλά με αυτό. Αναρωτιέμαι αν με πρόσφερε σε εκείνον για κάτι περισσότερο».

Ο Άντριου και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχουν αρνηθεί σταθερά οποιαδήποτε παρανομία. Ωστόσο, οι εξηγήσεις του πρώην πρίγκιπα στη συνέντευξη του στο Newsnight τον Νοέμβριο του 2019 φαίνονται ακόμη πιο αδύναμες μετά τις νέες αποκαλύψεις. Είχε υποστηρίξει ότι ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη το 2010 για να «τερματίσει τη φιλία του» με τον Έπσταϊν, επειδή «ήταν το σωστό».

Όμως, ένα από τα νέα emails δείχνει τον Άντριου να γράφει: «Τα λέμε αύριο το απόγευμα. Ανυπομονώ πραγματικά να σε δω και να περάσουμε χρόνο μαζί μετά από τόσο καιρό». Σε άλλο μήνυμα, λίγες ημέρες πριν από τη συνάντησή τους, ανέφερε ότι υπήρχαν «μερικά ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε».

Μακριά από το να κόψει δεσμούς, ο Άντριου έστειλε αργότερα email με ευχές «Καλά Χριστούγεννα» προς τον «Αγαπητό J», σημειώνοντας ότι ήταν υπέροχο που πέρασε χρόνο «με την αμερικανική μου οικογένεια». Παράλληλα, υπήρξε και μία πιθανώς θετική εξέλιξη για τον Άντριου, καθώς σε εσωτερικό σημείωμα του FBI αναφέρεται ότι «δεν αποτελεί μεγάλο μέρος της έρευνάς μας», μετά από καταγγελίες εισαγγελέα της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης το 2020 για «μηδενική συνεργασία».

Σε άλλα έγγραφα, ο πρώην πρίγκιπας εκφράζει τη «δυσαρέσκειά» του επειδή δεν μπορούσε να πάει διακοπές λόγω του πολέμου στο Ιράκ το 2003, ο οποίος κόστισε τη ζωή σε 179 Βρετανούς στρατιώτες. Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την αποστολή βρετανικών στρατευμάτων για την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν, έγραφε ότι «θα ήθελε πολύ να μπορέσει να φύγει».

Σε email της 31ης Μαρτίου εκείνου του έτους προς τη Μάξγουελ, ανέφερε: «Με αυτόν τον πόλεμο σε εξέλιξη, τα μέσα ενημέρωσης θα γίνονταν έξαλλα αν γινόταν γνωστό ότι βρίσκομαι εκτός χώρας. Γίνομαι όλο και πιο εκνευρισμένος με αυτό το ελαφρύ κλουβί!». Κατά τη δημοσιοποίηση των αρχείων, ο Τοντ Μπλανς συνέκρινε τον όγκο του υλικού που εξετάστηκε με «δύο Πύργους του Άιφελ» και τόνισε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν προστάτευσε τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά την «πείνα ή τη δίψα για πληροφορίες».