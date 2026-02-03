Ο Γουίλιαμ Στίβενσον, ο πρώην σύζυγος της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του, που πέθανε τον Δεκέμβριο του 2025. Σύμφωνα με ανακοινώσεις της αστυνομίας, οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε κλήση για οικογενειακή διαμάχη και όταν έφτασαν στο σπίτι τους στο Wilmington της πολιτείας Ντελαγουέρ, βρήκαν τη 64χρονη Λίντα αναίσθητη στο σαλόνι της.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι αστυνομικοί έκαναν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο η Λίντα Στίβενσον κηρύχθηκε λίγο μετά νεκρή, στις 28 Δεκεμβρίου 2025. Μετά από εκτενή έρευνα που διήρκεσε εβδομάδες, ο Στίβενσον συνελήφθη και κατηγορήθηκε για φόνο πρώτου βαθμού. Μάλιστα, ο 77χρονος μεταφέρθηκε στο Σωφρονιστικό Ίδρυμα Χάουαρντ Γιανγκ, όταν δεν κατάφερε να καταβάλει την εγγύηση των 500.000 δολαρίων που του επιβλήθηκε.

Ο 77χρονος Στίβενσον υπήρξε παντρεμένος με την Τζιλ Τρέισι Τζέικομπς – γνωστή στο ευρύ κοινό ως Τζιλ Μπάιντεν, από τον Φεβρουάριο του 1970 έως τον Μάιο του 1975. Οι δυο τους παντρεύτηκαν όταν η Τζιλ ήταν 18 ετών και φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο του Ντελαγουέρ. Ο Γουίλιαμ Στίβενσον ήταν 23 ετών τότε. Το ζευγάρι χώρισε το 1975, και έπειτα η Τζιλ παντρεύτηκε τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ήταν τότε γερουσιαστής του Ντελαγουέρ.

Ο Στίβενσον είναι ο πρώην ιδιοκτήτης του κλαμπ The Stone Balloon στο Νιούαρκ, το οποίο φιλοξένησε ροκ συγκροτήματα από τον Μπρους Σπρίνγκστιν & The E Street Band έως τον Τζορτζ Θόρογκουντ και τους Cheap Trick.

Η Λίντα Στίβενσον ήταν μητέρα και γιαγιά που είχε πρόσφατα ιδρύσει μια λογιστική επιχείρηση, την BMB Bookkeeping. Ήταν οπαδός των Eagles και «θα μείνει στη μνήμη ως επίμονη, καλοκάγαθη και άκρως πιστή», σύμφωνα με τη νεκρολογία της. Στη νεκρολογία της τον περασμένο μήνα, δεν έγινε καμία αναφορά στον σύζυγό της.