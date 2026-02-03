Ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα και πήρε πολύ μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης (82-81) για την 26η αγωνιστική της Euroleague, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να κάνει ανάρτηση στα social media για τον Κώστα Σλούκα.

Οι «πράσινοι» ήθελαν όσο τίποτα άλλο τη νίκη για βαθμολογικούς και ψυχολογικούς λόγους και κατάφεραν να την πάρουν χάρη σε καλάθι του Γκραντ στην εκπνοή, στο κατάμεστο Telecom Center Athens.

Ήταν ένα ματς-θρίλερ και ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα και πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε, κάνοντας χαρούμενους τόσο τους οπαδούς του όσο και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ.

Ο Γιαννακόπουλος υποδέχθηκε τη νίκη των «πράσινων» με ένα story στο Instagram, ανεβάζοντας φωτογραφία του Σλούκα και γράφοντας: «Άιντε αρχηγέ! Πάμε να το σηκώσουμε».