Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, έπειτα από όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες, ο Παναθηναϊκός με καλάθι του Τζέριαν Γκραντ στην εκπνοή νίκησε με 82-81 τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της Euroleague, την έπιασε στο 16-10 και υπερτερεί στην ισοβαθμία.

Ο αγώνας δεν άρχισε καθόλου καλά για τους «πράσινους» καθώς η Ρεάλ με 4/6 τρίποντα βρέθηκε στο +6 (6-12) και στη συνέχεια και στο +11 (11-22), για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος με το σκορ 16-26.

Ο Σλούκας ήταν αυτός που έδινε λύσεις στην επίθεση για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, η οποία βρέθηκε στο -14 (19-33) στο 13′. Οι Σλούκας και Γκραντ σκόραραν στα επόμενα λεπτά για το «τριφύλλι» που μείωσε σε 27-33 και στη συνέχεια σε 32-37, οι Ισπανοί όμως με σερί 6-0 πήγαν στο +11 (32-43), πριν έρθουν οι πόντοι των Σλούκα και Γκραντ για το -8 (36-44) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος σε όλους τους τομείς και με μπροστάρηδες Όσμαν και Σλούκα έκανε σερί 10-0 και προηγήθηκε με 46-44. Το παιχνίδι ήταν, πλέον, ντέρμπι και οι δύο ομάδες ήταν συνεχώς κοντά στο σκορ, όπως δείχνει και το 60-61 στο 30′.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι «πράσινοι» κατάφεραν να προσπεράσουν και να πάνε στο +7 (72-67), η Ρεάλ όμως αντέδρασε, ισοφάρισε 75-75 και προηγήθηκε με +3 (75-78) στα 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ακολούθησε δίποντο του Σλούκα για το 77-78 και αμέσως μετά η ομάδα του Αταμάν έκλεψε τη μπάλα και ο Ερνανγκόμεθ με τρίποντο έγραψε το 80-78.

Στα 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος ο Χεζόνια με καλάθι και φάουλ έκανε το 80-81, ο Γκραντ όμως δεν πτοήθηκε και ευστόχησε για το 82-81, χαρίζοντας μια πολύ μεγάλη νίκη, για βαθμολογικούς και ψυχολογικούς λόγους, στον Παναθηναϊκό.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 36-44, 60-61, 82-81