Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας πλημμυρίζει ξανά την αμερικανική αγορά, αλλά τα διυλιστήρια στον Κόλπο δυσκολεύονται να το απορροφήσουν, αφήνοντας φορτία απούλητα και πιέζοντας τις τιμές.

Μετά τη συμφωνία–μαμούθ 2 δισ. δολαρίων μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις, οι εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας προς τις ΗΠΑ σχεδόν τριπλασιάστηκαν τον Ιανουάριο, φτάνοντας τα 284.000 βαρέλια την ημέρα. Οι εμπορικοί κολοσσοί Vitol και Trafigura, μαζί με την Chevron, απέκτησαν άδειες να εμπορεύονται και να πουλάνε εκατομμύρια βαρέλια βενεζουελανό αργό, με στόχο να κατευθυνθεί το μεγαλύτερο μέρος του προς αμερικανικά διυλιστήρια.

Ωστόσο, τα διυλιστήρια των αμερικανικών ακτών του Κόλπου του Μεξικού εμφανίζονται απρόθυμα να απορροφήσουν όλο τον όγκο, καθώς πολλά φορτία κρίνονται ακριβά σε σχέση με τα ανταγωνιστικά βαριά καναδικά grades, παρά τις γενικότερες εκπτώσεις. Βενεζουελάνα βαριά φορτία προσφέρονται περίπου 9,5 δολάρια ανά βαρέλι κάτω από το Brent, έναντι έκπτωσης 6–7,5 δολαρίων στα μέσα Ιανουαρίου, όμως traders προειδοποιούν ότι «υπάρχει περισσότερο πετρέλαιο να πουληθεί απ’ ό,τι πρόθυμοι αγοραστές».

Πετρέλαιο Βενεζουέλας: Αυξημένες ποσότητες, περιορισμένοι αγοραστές

Την ώρα που η Chevron ανεβάζει τις εξαγωγές της από τη Βενεζουέλα στις 220.000 βαρέλια την ημέρα, διπλάσια σε σχέση με τον Δεκέμβριο, μέρος του πετρελαίου «κολλάει» σε δεξαμενόπλοια που περιμένουν μέρες έξω από αμερικανικά λιμάνια για εκφόρτωση. Ο CEO της Phillips 66 σημειώνει ότι η εταιρεία του μπορεί να επεξεργαστεί έως 250.000 βαρέλια βενεζουελανό αργό την ημέρα, αλλά μόνο εφόσον οι τιμές είναι αρκετά ανταγωνιστικές ώστε να εκτοπίσουν άλλες πηγές βαριού αργού.

Παράλληλα, η συνολική παραγωγή της Chevron στη Βενεζουέλα φτάνει τα 250.000 βαρέλια την ημέρα, με προοπτική αύξησης έως και 50% σε 18–24 μήνες, εφόσον η Ουάσινγκτον δώσει το πράσινο φως για επέκταση των δραστηριοτήτων. Την ίδια στιγμή, Vitol και Trafigura φόρτωσαν περίπου 12 εκατ. βαρέλια βενεζουελάνικου πετρελαίου τον Ιανουάριο, κυρίως προς αποθήκες στην Καραϊβική – σημαντικό μέρος των οποίων παραμένει ακόμη απούλητο.

Από την Κίνα στην Ινδία: πού θα καταλήξει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

Οι συνολικές εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας εκτινάχθηκαν κοντά στα 800.000 βαρέλια την ημέρα τον Ιανουάριο, από 498.000 τον Δεκέμβριο, αλλά η μεγάλη ανατροπή είναι ότι η Κίνα, μέχρι πρότινος ο κύριος προορισμός, δεν έχει λάβει ούτε ένα βαρέλι μετά τη σύλληψη Μαδούρο. Οι ΗΠΑ, που δηλώνουν ότι θα ελέγχουν «επ’ αόριστον» τις πωλήσεις υδρογονανθράκων από τη Βενεζουέλα, επιτρέπουν θεωρητικά στο Πεκίνο να αγοράσει, αλλά όχι πλέον σε «αθέμιτα χαμηλές» τιμές όπως στο παρελθόν, κάτι που η Κίνα απορρίπτει, όπως γράφει αποκλειστικό δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters.

Η PetroChina έχει ήδη ζητήσει από τους traders να μην αγοράζουν ή εμπορεύονται βενεζουελάνικο πετρέλαιο μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στη ζήτηση. Ως πιθανή «βαλβίδα αποσυμπίεσης» εμφανίζεται η Ινδία: νέα εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ προβλέπει μείωση δασμών σε ινδικά προϊόντα, με αντάλλαγμα τη διακοπή αγορών ρωσικού αργού και αύξηση εισαγωγών από τις ΗΠΑ και ενδεχομένως από τη Βενεζουέλα, με τη Reliance να δηλώνει ήδη ότι εξετάζει εισαγωγές.