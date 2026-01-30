Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι προχωρά σε προσωρινή αναστολή των κυρώσεων που είχε επιβάλει, με στόχο να διευκολυνθεί η εμπορία του πετρελαίου της Βενεζουέλας, πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Οι συναλλαγές της γιγάντιας δημόσιας επιχείρησης Petróleos de Venezuela (PdVSA) και των εταιρειών στις οποίες διακρατεί τουλάχιστον το 50% του μετοχικού κεφαλαίου είναι πλέον «εγκεκριμένες», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Ωστόσο την απόφαση συνοδεύουν όροι προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο το πετρέλαιο της χώρας να καταλήγει στη Ρωσία, στο Ιράν, στη Βόρεια Κορέα, στην Κούβα και στην Κίνα.