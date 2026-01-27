Η Βενεζουέλα προβλέπει ότι οι επενδύσεις στον τομέα του πετρελαίου θα αυξηθούν κατά 55% το 2026, καθώς η κυβέρνηση προχωρά σε μεγαλύτερο άνοιγμα προς τον ιδιωτικό τομέα και στη δυνατότητα τροποποίησης του νόμου για τους υδρογονάνθρακες, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία ψήφισης από το κοινοβούλιο, όπως δήλωσε χθες Δευτέρα η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες.

«Την περασμένη χρονιά, οι επενδύσεις ήταν σχεδόν 900 εκατομμύρια δολάρια και αυτή τη χρονιά έχουν υπογραφτεί (συμφωνίες για) επενδύσεις 1,4 δισεκ. δολαρίων», είπε η διάδοχος του Νικολάς Μαδούρο, που αιχμαλωτίστηκε από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του νόμου.

«Αναμένουμε να περάσουμε από το καθεστώς της χώρας με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη σε αυτό του γίγαντα της παραγωγής», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με αναλυτές, ο νόμος που προωθεί η προσωρινή πρόεδρος συντάχθηκε υπό πίεση των ΗΠΑ, μετά την αιχμαλωσία του Νικολάς Μαδούρο, καθώς η Ουάσιγκτον δεν κρύβει την πρόθεσή της να εκμεταλλευτεί τα αποθέματα μαύρου χρυσού της Βενεζουέλας.

Για κάποιο διάστημα αποκαλούμενη μισοαστεία-μισοσοβαρά «Σαουδική Βενεζουέλα», όταν ήταν σημαντικός παίκτης στη διεθνή αγορά πετρελαίου, το κράτος της Λατινικής Αμερικής διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα στη Γη.

Σύμφωνα με τις αρχές, η παραγωγή βρίσκεται σήμερα στα 1,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Χρόνια έλλειψης επενδύσεων και αμερικανικών κυρώσεων (σύμφωνα με την κυβέρνηση), κακοδιαχείρισης και διαφθοράς (σύμφωνα με την αντιπολίτευση) την έριξαν από τα 3 εκατ. βαρέλια την ημέρα τα χρόνια του 2000 στο ιστορικό χαμηλό των 350.000 βαρελιών την ημέρα το 2020.

Ο νόμος, που εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση χθες Δευτέρα, αναμένεται να εγκριθεί οριστικά τις επόμενες ημέρες, με δεδομένο ότι η κυβέρνηση διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στην εθνική αντιπροσωπεία, εξαιτίας της αποχής της αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές του 2025.

Την εκμετάλλευση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων διαχειριζόταν ως τώρα το κράτος ή κοινοπραξίες στις οποίες το κράτος είχε πλειοψηφικό ποσοστό και την αποκλειστική δυνατότητα λήψης αποφάσεων. Όμως ο προωθούμενος νόμος προβλέπει ότι «ιδιωτικές εταιρείες εδρεύουσες» στη Βενεζουέλα θα μπορούν επίσης πλέον να εκμεταλλεύονται πετρελαϊκά κοιτάσματα μετά την υπογραφή συμβάσεων με το δημόσιο.