Οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τις πρώτες πωλήσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, οι οποίες αποτελούν μέρος μιας συμφωνίας ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που επιτεύχθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον, όπως δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Reuters την Τετάρτη.

Πρόσθετες πωλήσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Τα έσοδα από τις αρχικές πωλήσεις πετρελαίου – αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων – κρατούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ελέγχονται από την αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο οποίος επικαλέστηκε διαταγή που εκδόθηκε την Παρασκευή.

Ο κύριος λογαριασμός βρίσκεται στο Κατάρ, σύμφωνα με πηγή του κλάδου που είναι εξοικειωμένη με το σχέδιο, η οποία ανέφερε ότι η χώρα αποτελεί ουδέτερο τόπο όπου τα κεφάλαια μπορούν να μετακινηθούν με την έγκριση των ΗΠΑ και χωρίς κίνδυνο κατάσχεσης. Το Semafor ήταν το πρώτο που ανέφερε ότι οι πωλήσεις είχαν ολοκληρωθεί.

Η Chevron αναμένεται να λάβει άδεια για επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Βενεζουέλα

Η Chevron αναμένεται να λάβει αυτή την εβδομάδα από την αμερικανική κυβέρνηση μια διευρυμένη άδεια για τη Βενεζουέλα, η οποία θα της επιτρέψει να αυξήσει την παραγωγή και τις εξαγωγές από τη χώρα της Νότιας Αμερικής, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν την Τετάρτη στο Reuters τρεις πηγές από τον κλάδο της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία αναμένεται να είναι μία από τις πολλές εταιρείες που θα λάβουν έγκριση από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να δραστηριοποιηθούν στη Βενεζουέλα, καθώς οι πετρελαϊκές εταιρείες, οι έμποροι και οι διυλιστές αναζητούν πρόσβαση στο βαρύ αργό πετρέλαιο της χώρας, ανέφεραν οι πηγές.

Η αμερικανική Marathon Petroleum MPC.N, για παράδειγμα, βρίσκεται σε συζητήσεις με την κυβέρνηση για να λάβει βενεζουελάνικο αργό πετρέλαιο για τα διυλιστήριά της, σύμφωνα με ξεχωριστή πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις συζητήσεις.

Η αμερικανική Valero Energy και οι παγκόσμιοι έμποροι Mercuria και Glencore βρίσκονται επίσης σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον για την απόκτηση αδειών για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

Ένας εκπρόσωπος της Chevron δήλωσε σε ανακοίνωση ότι η εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με όλους τους νόμους, τους κανονισμούς και τα πλαίσια κυρώσεων. Οι Marathon, Valero, Mercuria και Glencore δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.