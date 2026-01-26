Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα το πρωί, με την αύξηση να οφείλεται στις διακοπές παραγωγής σε σημαντικές πετρελαιοπαραγωγές περιοχές των ΗΠΑ λόγω της σφοδρής καταιγίδας Fern, καθώς και στις εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent ενισχύθηκαν κατά 23 σεντς (0,4%), φτάνοντας στα 66,11 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό (WTI) διαμορφώθηκε στα 61,26 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 19 σεντς (0,3%), σύμφωνα με το Reuters.

«Η χειμερινή καταιγίδα Fern έπληξε τις ακτές των ΗΠΑ, αναγκάζοντας σε αναστολή λειτουργίας μεγάλες περιοχές παραγωγής αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, προκαλώντας επιπλέον πίεση στο ηλεκτρικό δίκτυο», δήλωσε αναλύτρια, προσθέτοντας ότι οι αγορές πετρελαίου βιώνουν μια ήπια άνοδο, καθώς οι διακοπές περιορίζουν τη φυσική ροή των αποθεμάτων.

Οι επενδυτές παραμένουν επίσης επιφυλακτικοί λόγω των γεωπολιτικών κινδύνων, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκαλεί ανησυχία. «Η δήλωση του προέδρου Τραμπ για την αποστολή αμερικανικής αρμάδας προς το Ιράν αναζωπύρωσε τους φόβους για διακοπή του εφοδιασμού, προσθέτοντας ένα “ασφάλιστρο κινδύνου” στις τιμές του αργού», ανέφερε ο Τόνι Σίκαμορ, αναλυτής αγοράς της IG.

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει κλιμακωθεί μετά την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων, κατά την οποία σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και συνελήφθησαν δεκάδες χιλιάδες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει απειλήσει με στρατιωτική δράση εάν το Ιράν συνεχίσει να σκοτώνει ειρηνικούς διαδηλωτές ή προχωρήσει σε μαζικές εκτελέσεις των συλληφθέντων.

Μάλιστα, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία των ΗΠΑ φαίνονται να κατευθύνονται αυτή τη στιγμή προς το Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα πλοία μετακινούνται «για παν ενδεχόμενο», σε περίπτωση που αποφασίσει να προχωρήσει σε ενέργειες. Ταυτόχρονα, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε μαχητικά αεροσκάφη Typhoon στο Κατάρ «με αμυντικό ρόλο».