Η Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την Κυριακή ότι πρόκειται να ξεκινήσει μια πολυήμερη άσκηση ετοιμότητας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, «με στόχο να επιδείξει την ικανότητα ανάπτυξης, διασποράς και διατήρησης μαχητικής αεροπορικής ισχύος» στην περιοχή, εν μέσω αυξημένων εντάσεων με το Ιράν.

«Η άσκηση αυτή ενισχύει την ειρήνη μέσω της ισχύος, με την παρουσία μιας αξιόπιστης, πλήρως επιχειρησιακής και υπεύθυνης δύναμης, σχεδιασμένης να αποτρέπει την επιθετικότητα, να μειώνει τον κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών και να καθησυχάζει τους εταίρους μας», αναφέρει ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (US Air Forces Central – AFCENT).

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει κλιμακωθεί μετά την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων, κατά την οποία σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και συνελήφθησαν δεκάδες χιλιάδες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει απειλήσει με στρατιωτική δράση εάν το Ιράν συνεχίσει να σκοτώνει ειρηνικούς διαδηλωτές ή προχωρήσει σε μαζικές εκτελέσεις των συλληφθέντων.

Την ίδια ώρα, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία του κατευθύνονται προς την περιοχή. Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα πλοία μετακινούνται «για παν ενδεχόμενο», σε περίπτωση που αποφασίσει να προχωρήσει σε ενέργειες. Ταυτόχρονα το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε μαχητικά αεροσκάφη Typhoon στο Κατάρ «με αμυντικό ρόλο»

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μαχητικά αεροσκάφη F-15E Strike Eagle της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έχουν πλέον παρουσία στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι «ενισχύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και προάγουν την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα».