Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά «όλες τις επιλογές στο τραπέζι», σύμφωνα με αναλύσεις του Economist, Guardian και Reuters.

Η ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, με αεροπλανοφόρα και συνοδευτικά πλοία και η ετοιμότητα των Ιρανών κρατούν τις αγορές σε εγρήγορση, καθώς ακόμη και η απειλή μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο των τιμών πετρελαίου — ένα φαινόμενο που θυμίζει το σοκ του 1973, όταν οι τιμές εκτοξεύτηκαν μετά από εμπάργκο του OPEC, προκαλώντας παγκόσμια οικονομική αναστάτωση και δείχνοντας για πρώτη φορά τη δύναμη του πετρελαίου ως εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης.

Στην Τεχεράνη, οι Ιρανοί φαίνεται να προετοιμάζονται για κάθε σενάριο. Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε οχυρωμένο υπόγειο καταφύγιο, προστατευμένο με βαριές ενισχύσεις και δίκτυο σηράγγων, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα. Η καθημερινή λειτουργία του γραφείου του συνεχίζεται υπό την εποπτεία του γιου του, Μασούντ, ενώ η Τεχεράνη προετοιμάζει την αντίδρασή της για κάθε πιθανή στρατιωτική ενέργεια.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, όπως σημειώνει το Reuters, έχουν δηλώσει ότι βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα μάχης και ότι οποιαδήποτε επίθεση από τις ΗΠΑ θα αντιμετωπιστεί ως πλήρης στρατιωτική απάντηση.

Ο Guardian επισημαίνει ότι η κλιμάκωση αυτή συνδέεται άμεσα με τις διεθνείς κυρώσεις και την πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ, ενώ ο Economist τονίζει τον κίνδυνο αιφνιδιαστικών ενεργειών λόγω της απρόβλεπτης στάσης Τραμπ.

Μέχρι στιγμής, οι κινήσεις των ΗΠΑ λειτουργούν κυρίως ως μήνυμα αποτροπής, ενώ η Ισλαμική Δημοκρατία παραμένει σε επιφυλακή, έτοιμη να αντιδράσει στρατιωτικά αν χρειαστεί. Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλή ένταση, με τις επόμενες ώρες να είναι κρίσιμες για την εξέλιξη των γεγονότων.