Μαζικές ακυρώσεις και αναστολές πτήσεων προς προορισμούς της Μέσης Ανατολής σημειώνονται από το βράδυ της Πέμπτης, καθώς η αυξημένη γεωπολιτική ένταση στην περιοχή οδηγεί μεγάλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες σε προληπτικές κινήσεις για λόγους ασφάλειας.

Η British Airways, η KLM και η Air France ακύρωσαν πτήσεις προς συγκεκριμένους προορισμούς, ενώ στη συνέχεια στο ίδιο μέτρο προχώρησε και η γερμανική Lufthansa, ανακοινώνοντας ακυρώσεις δρομολογίων προς το Τελ Αβίβ και το Ριάντ για τη διάρκεια της νύχτας.

Οι εταιρείες αποφεύγουν να δίνουν λεπτομερή επιχειρησιακά στοιχεία, ωστόσο επικαλούνται ρητά την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας και την ανάγκη επαναξιολόγησης των εναέριων διαδρόμων που χρησιμοποιούνται για τις πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή, αναφέρει το Reuters.

Η KLM, ειδικότερα, σύμφωνα με το Al Jazeera έχει αναστείλει πτήσεις προς το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία, ενώ έχει επιβεβαιώσει ότι αποφεύγει συστηματικά τη διέλευση από τον εναέριο χώρο χωρών όπως το Ιράν και το Ιράκ, καθώς θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Αντίστοιχα, η Air France έχει ακυρώσει δρομολόγια προς προορισμούς του Κόλπου, τονίζοντας ότι η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη διασφάλιση επιβατών και πληρωμάτων.

Η Lufthansa, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε ακυρώσεις πτήσεων προς το Τελ Αβίβ και το Ριάντ για απόψε, στο πλαίσιο μιας συνολικότερης προσαρμογής του πτητικού της προγράμματος. Ο όμιλος Lufthansa Group έχει ήδη περιορίσει τις πτήσεις του προς περιοχές αυξημένου κινδύνου και εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα, όπως την αποφυγή νυχτερινών αφίξεων και διανυκτερεύσεων πληρωμάτων σε ορισμένα αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής.

Aλυσιδωτές επιπτώσεις στο παγκόσμιο δίκτυο πτήσεων

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αυξημένη, με τις διεθνείς αεροπορικές αρχές και τους αερομεταφορείς να παρακολουθούν στενά τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες για την πολιτική αεροπορία. Η αποφυγή συγκεκριμένων εναέριων χώρων δημιουργεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στο παγκόσμιο δίκτυο πτήσεων, καθώς πολλά δρομολόγια είτε επιμηκύνονται είτε καθίστανται μη βιώσιμα επιχειρησιακά, οδηγώντας σε ακυρώσεις τελευταίας στιγμής.

Για τους επιβάτες, η κατάσταση μεταφράζεται σε αυξημένη αβεβαιότητα, με ακυρώσεις, καθυστερήσεις και αλλαγές δρομολογίων, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες καλούν όσους πρόκειται να ταξιδέψουν προς ή μέσω Μέσης Ανατολής να ελέγχουν διαρκώς την κατάσταση των πτήσεών τους. Οι περισσότερες εταιρείες δηλώνουν ότι προσφέρουν δυνατότητες επανακράτησης ή επιστροφής χρημάτων, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς η ασφάλεια παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα.

Το τοπίο παραμένει ρευστό και δεν αποκλείεται οι ακυρώσεις να επεκταθούν ή να παραταθούν, εφόσον δεν υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση. Οι αεροπορικές εταιρείες ξεκαθαρίζουν ότι οι αποφάσεις τους επανεξετάζονται σε καθημερινή βάση, με μοναδικό γνώμονα την εκτίμηση κινδύνου, ενώ η διεθνής αεροπορική κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η Μέση Ανατολή αποτελεί κομβικό πέρασμα για εκατοντάδες διεθνείς πτήσεις.

Ειδικά το τελευταίο 48ωρο, η κατάσταση επιβαρύνεται από τους φόβους περί περαιτέρω στρατιωτικής κινητοποίησης στην περιοχή, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα αντιμετωπίσει πιθανή επίθεση ως «ολική σύρραξη» σύμφωνα πάντα με το Reuters.