Ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα αντιδράσει σε οποιαδήποτε επίθεση «ως ολομέτωπη πολεμική ενέργεια εναντίον μας», ενώ στην περιοχή αναμένονται αμερικανικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και ένα αεροπλανοφόρο.

Η προειδοποίηση συμπίπτει με την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, που έρχεται περίπου δύο εβδομάδες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τους Ιρανούς διαδηλωτές — χιλιάδες εκ των οποίων έχουν χάσει τη ζωή τους από τις ιρανικές δυνάμεις — να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και διαβεβαίωσε ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

«Ίσως δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε στρατιωτική δύναμη, αλλά οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά το Ιράν», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Air Force One, επιστρέφοντας από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και συνοδευτικά πλοία με πυραύλους-κατευθυνόμενους καταδρομικούς αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή τις επόμενες ημέρες.

Ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, τόνισε ότι η στρατιωτική ενίσχυση «ελπίζουμε να μην προορίζεται για πραγματική σύγκρουση», αλλά ότι οι δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε ετοιμότητα για το χειρότερο σενάριο. «Γι’ αυτό όλα βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα στο Ιράν», πρόσθεσε.

Στην ίδια γραμμή, ο αξιωματούχος επανέλαβε ότι «αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επίθεση — περιορισμένη, απεριόριστη, “χειρουργική”, κινητική, όπως κι αν την ονομάσουν — ως ολομέτωπη πολεμική ενέργεια εναντίον μας, και θα απαντήσουμε με τον πιο σκληρό δυνατό τρόπο για να το κλείσουμε.»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ έχουν στείλει μια «αρμάδα» προς το Ιράν, αλλά ελπίζει να μην χρειαστεί να την ενεργοποιήσει, επαναλαμβάνοντας τις προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη να μην καταστείλει βίαια τις διαδηλώσεις ή να αναβιώσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ο Ιρανός αξιωματούχος κατέληξε ότι «αν οι Αμερικανοί παραβιάσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, θα απαντήσουμε», χωρίς όμως να διευκρινίσει το είδος της πιθανής αντίδρασης.

Μετά το νέο κύμα εντάσεων στη Μέση Ανατολή, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ανακοινώνουν η μία μετά την άλλη την αναστολή πτήσεων προς το Ισραήλ και άλλους προορισμούς στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε σε τουρκικό κανάλι ότι διαθέτει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ, και όχι οι ΗΠΑ, ετοιμάζει χτύπημα στο Ιράν.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες του για την περίπτωση που οι ΗΠΑ πραγματοποιήσουν επίθεση κατά του Ιράν, ενώ ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα προληπτικό πλήγμα.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ το Σάββατο για έκτακτες διαβουλεύσεις.

Νωρίτερα, το Channel 12 μετέδωσε ότι ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ ταξιδεύουν στο Ισραήλ για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.