Μετά τις πρωινές προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν και την ανακοίνωση ότι ισχυρή αμερικανική στρατιωτική δύναμη πλησιάζει στην περιοχή, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ανακοινώνουν η μία μετά την άλλη την αναστολή δρομολογίων προς το Ισραήλ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το αεροπλανοφόρο «Τζορτζ Ουάσινγκτον» έχει ήδη περάσει από τα Στενά της Μαλαισίας και κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή, ενώ η Ιερουσαλήμ το βράδυ της Παρασκευής 23/1 ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες για ένα πιθανό αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν.

Η ανησυχία για κλιμάκωση έχει οδηγήσει ευρωπαϊκές, κυρίως, αεροπορικές εταιρείες να ακυρώνουν πτήσεις προς την περιοχή. Η γαλλική Air France, ακολουθώντας την ολλανδική Sky, ανέστειλε τα δρομολόγιά της προς το Ισραήλ για όλο το Σαββατοκύριακο, επικαλούμενη την αυξημένη ένταση και τους κινδύνους ασφαλείας.

Η εταιρεία είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι αναστέλλει τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ έως την Κυριακή, όπως και τα δρομολόγια προς το Ντουμπάι και τη Σαουδική Αραβία.

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε σε τουρκικό κανάλι ότι διαθέτει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ, και όχι οι ΗΠΑ, ετοιμάζει χτύπημα στο Ιράν.

Παράλληλα, ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, με την κινητοποίηση που έχει ήδη ξεκινήσει, εξετάζει το ενδεχόμενο ενός προληπτικού χτυπήματος.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται σε συνέχεια των απειλών των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι οι ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν «οδυνηρή τύχη» σε περίπτωση επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι οι δυνάμεις τους διατηρούν «το δάκτυλο στη σκανδάλη».