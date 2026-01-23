Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ακόμη αξιολογεί τις επιλογές του σχετικά με το Ιράν, ανέφερε χθες σε δημοσιογράφους πάνω στο προεδρικό αεροσκάφος ότι «μεγάλη δύναμη» του αμερικανικού στρατού κατευθύνεται προς την Ισλαμική Δημοκρατία και ότι παρακολουθεί «πολύ στενά» τις κινήσεις της πολιτικής ηγεσίας στην Τεχεράνη.

Οι δηλώσεις έγιναν με φόντο τις πρόσφατες απειλές που ανταλλάσσονται τις τελευταίες ημέρες, μετά τις μαζικές διαδηλώσεις και την αιματηρή καταστολή τους σε πολλές ιρανικές πόλεις.