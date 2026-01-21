Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες, Τρίτη, ότι το Ιράν θα «σβηστεί» από τον χάρτη σε περίπτωση που η Τεχεράνη ενορχηστρώσει τη δολοφονία του, αντιδρώντας στις απειλές Ιρανού στρατηγού.

«Έχω δώσει πολύ σαφείς διαταγές. Αν γίνει κάτι, θα το σβήσουν από την επιφάνεια της Γης», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο News Nation που μεταδόθηκε χθες.

Νωρίτερα χθες, ο Ιρανός στρατηγός, Αμπουλφάζλ Σεκαρτσί, απείλησε πως ο Αμερικανός ηγέτης θα θανατωθεί αν η Ουάσιγκτον επιτεθεί στον Ιρανό ανώτατο ηγέτη, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Ο Τραμπ ξέρει πως αν σηκωθεί χέρι εναντίον του ηγέτη μας, δεν θα κόψουμε μόνο αυτό το χέρι, κι αυτά δεν είναι λόγια του αέρα», υπογράμμισε ο αξιωματικός σε κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει επανειλημμένα να διατάξει στρατιωτική επέμβαση για να τερματιστεί η καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων που άρχισαν την 28η Δεκεμβρίου, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Φωνές στην ιρανική διασπορά, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Σιρίν Εμπαντί, νομπελίστριας ειρήνης του 2023, συνηγόρησαν τελευταία εναντίον «στοχευμένων» ενεργειών της Ουάσιγκτον εναντίον της ιρανικής ηγεσίας, ειδικά του Αλί Χαμενεΐ.

Λίγο καιρό μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο πριν από έναν χρόνο, ο κ. Τραμπ είχε ήδη απειλήσει να «αφανίσει» το Ιράν σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης κατά της ζωής του.