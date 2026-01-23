Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να αναζητά ευκαιρία για να επιτεθεί στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την περιοχή.

«Ελπίζω να βρουν έναν διαφορετικό δρόμο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το Ισραήλ, ειδικότερα, αναζητά ευκαιρία για να επιτεθεί στο Ιράν», δήλωσε ο Φιντάν σε τηλεοπτική συνέντευξη την Παρασκευή.

«Η κατάπαυση του πυρός ίσως χρειαστεί να παραταθεί λίγο ακόμη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τέτοιο αίτημα. Υπάρχει σε εξέλιξη μια διπλωματική κινητικότητα κι εμείς συμμετέχουμε σε αυτή. Δεν θέλουμε καθόλου να υπάρξουν συγκρούσεις. Ευελπιστώ ότι θα ξεκινήσει μια θετική ειρηνευτική διαδικασία», δήλωσε αναφορικά με τη Συρία, ο Φιντάν.

«Στη διαδικασία που οδήγησε στην εκεχειρία συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα. Επιγραμματικά να πω το εξής: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταφορά κρατουμένων του ISIS από τη Συρία στο Ιράκ. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ίσως είναι αναγκαίο η εκεχειρία να παραταθεί λίγο ακόμη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τέτοιο αίτημα. Υπάρχει σε εξέλιξη μια διπλωματική κινητικότητα κι εμείς είμαστε μέρος της. Δεν θέλουμε καθόλου να υπάρξουν συγκρούσεις. Ελπίζω να ξεκινήσει μια θετική ειρηνευτική διαδικασία.»

Υπογραμμίζοντας τη σχέση της δύναμης YPG με το Καντίλ (δηλαδή το PKK· Το όρος Καντίλ θεωρείται κατεξοχήν πυρνήνας και κρησφυγετο των ανταρτών του PKK), ο Φιντάν δήλωσε: «Ο Μαζλούμ Αμπντί είναι ο αγγελιοφόρος, εκτελεί τις εντολές που του δίνονται. Η «Ένωση Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK)» λέει στην YPG να μπει στην πολιτική και αυτή το κάνει. Είναι απόλυτα υποταγμένη στο Καντίλ. Οι μη Σύριοι μέλη του PKK πρέπει να φύγουν από την περιοχή. Η παρουσία του PKK στο Σιντζάρ δεν είναι βιώσιμη. Η οργάνωση πρέπει να μετασχηματιστεί χωρίς να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της εξαφάνισης. Οι SDF δεν δίνουν σημασία σε κανένα μήνυμα από την Άγκυρα. Δεν πρέπει να γίνονται όργανα της ατζέντας άλλων».