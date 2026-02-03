Τουλάχιστον 15 προσκυνητές, μεταξύ αυτών τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα σε δυστύχημα που σημειώθηκε με το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν, στη βορειοανατολική Βραζιλία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το λεωφορείο μετέφερε περίπου 60 ανθρώπους, οι οποίοι επέστρεφαν από μία παραδοσιακή θρησκευτική εορτή στην πολιτεία Σεαρά, που βρίσκεται βορειότερα, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται πέντε άνδρες, επτά γυναίκες και τρία παιδιά, ανέφερε σε ένα δελτίο Τύπου η κυβέρνηση της πολιτείας Αλαγκόας.

Οι επιζώντες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Σάο Χοσέ ντα Ταπέρα, μιας κοινότητας στην αγροτική ενδοχώρα της Αλαγκόας.

Μια έρευνα ξεκίνησε προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, συμφωνα με το ΑΠΕ

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Πάουλο Ντάντας, κήρυξε σε τριήμερο πένθος στην περιοχή «λόγω της τραγωδίας».