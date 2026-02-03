Ο 53χρονος Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι, γιος του ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι, φέρεται να έχει δολοφονηθεί, όπως ανακοίνωσε δημόσια ο πολιτικός του σύμβουλος Αμπντουλάχ Οθμάν Αντουραχίμ, κλείνοντας ένα πολυετές κεφάλαιο φημών και μυστικότητας στη Λιβύη σχετικά με την τύχη του μετά την ανατροπή και τον θάνατο του πατέρα του από αντικαθεστωτικούς τον Φεβρουάριο του 2011.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Αντουραχίμ επιβεβαίωσε τον θάνατο του Σαΐφ αλ-Ισλάμ, σηματοδοτώντας την πρώτη ξεκάθαρη παραδοχή από πρόσωπο του στενού πολιτικού του περιβάλλοντος. Η επιβεβαίωση ήρθε μετά από πολύωρες πληροφορίες στα λιβυκά μέσα ότι ο Σαΐφ είχε πέσει νεκρός σε συγκρούσεις κοντά στην περιοχή Αλ-Χαμάντα.

Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία παραμένουν περιορισμένα, παλαιότερες αναφορές συνέδεαν τον θάνατό του με ένοπλες συμπλοκές στην ίδια ζώνη. Κάποιες πηγές απέδωσαν την ευθύνη στην 444η Ταξιαρχία, κάτι που η συγκεκριμένη δύναμη έχει απορρίψει κατηγορηματικά με επίσημες δηλώσεις.

Σύμφωνα με το Al Arabiya, που επικαλείται πηγή προσκείμενη στην οικογένεια Καντάφι, ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ σκοτώθηκε από πυροβολισμούς μέσα στον κήπο της κατοικίας του στη Ζιντάν. Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι οι δράστες ήταν τέσσερις άνδρες, οι οποίοι μετά την επίθεση τράπηκαν σε φυγή.

Ποιος ήταν ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι

Ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι γεννήθηκε το 1972 και σπούδασε στο Imperial College του Λονδίνου, με PhD στη μηχανική και ρόλο στις διπλωματικές σχέσεις της Λιβύης. Είχε εικόνα μεταρρυθμιστή στις αρχές του 2000, προωθώντας δικαιώματα και δυτικές επαφές, αλλά εμπλέκεται σε κατηγορίες για εγκλήματα κατά την εξέγερση του 2011.

Από φυλακισμένος (2011-2017) έγινε υποψήφιος για πρόεδρος το 2021, με βάση στην Ζιντάν, διεκδικώντας σταθερότητα εν μέσω εμφυλίου.

Σε ηλικία 53 ετών, ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ ήταν καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το 2015 λυβικό δικαστήριο τον είχε καταδικάσει ερήμην σε θάνατο για την εμπλοκή του στην αιματηρή καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων του 2011 που οδήγησαν στην πτώση του καθεστώτος Καντάφι, αν και στη συνέχεια του χορηγήθηκε αμνηστία.

Η σχέση του Καντάφι με την Τουρκία

Ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι ανέπτυξε περιορισμένη αλλά στρατηγική σχέση με την Τουρκία κατά την περίοδο 2021, εν μέσω του λιβυκού εμφυλίου και των προεδρικών εκλογών.

Το 2021, μετά την ανακοίνωση υποψηφιότητάς του, ο εκπρόσωπος της οικογένειας Καντάφι, Μούσα Ιμπραήμ, απηύθυνε κάλεσμα στην Άγκυρα μέσω τουρκικών ΜΜΕ όπως η Sabah. Ζήτησε από τον Ερντογάν να συνεργαστεί ειδικά με τον Σαΐφ για ειρήνη, συμφιλίωση και σταθερότητα, τονίζοντας το τουρκικό ενδιαφέρον για Ανατολική Μεσόγειο και μνημόνια με την GNA του Σάρατζ.

​

Ο Σαΐφ, βασισμένος στη Ζιντάν, παρουσιάστηκε ως εθνικός ηγέτης εναντίον της δυτικής επιρροής, καλώντας την Τουρκία να αποτρέψει ξένη επέμβαση και μισθοφόρους.

Η Άγκυρα φέρεται να επένδυσε στην απελευθέρωση μελών της οικογένειας Καντάφι (όπως ο αδερφός του Σαΐφ, Σάαντι), στοχεύοντας στο να δημιουργήσει μια συμμαχία μεταξύ Αδελφών Μουσουλμάνων και πιστών «Κανταφιτών», σχηματίζοντας ένα μέτωπο εναντίον του Χαφτάρ. Στόχος η ενίσχυση επιρροής στην Τρίπολη και εξουδετέρωση αντιδράσεων για τουρκική παρουσία.

Η σχέση παρέμεινε τακτική, χωρίς βαθιά συμμαχία, καθώς οι εκλογές ματαιώθηκαν και ο Σαΐφ απέσυρε υποψηφιότητα.

Η δολοφονία του Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι συμπίπτει με το επίσημο ταξίδι του Χαλίφα Χαφτάρ στο Πακιστάν.