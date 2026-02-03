Μια παγκόσμια ιατρική καινοτομία έλαβε χώρα στο νοσοκομείο Βαλ ντ’ Εβρόν (Vall d’Hebron) της Βαρκελώνης, όπου πραγματοποιήθηκε μεταμόσχευση προσώπου με δότρια μια γυναίκα η οποία, πριν υποβληθεί σε διαδικασία ευθανασίας, επέλεξε να προσφέρει το πρόσωπό της για δωρεά, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Η περίπλοκη χειρουργική επέμβαση αφορούσε τη μεταμόσχευση σύνθετου ιστού από το κεντρικό τμήμα του προσώπου. Για την ολοκλήρωσή της απαιτήθηκε η συμμετοχή περίπου 100 επαγγελματιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων ψυχιάτρων και ανοσολόγων, όπως ανακοίνωσε το φημισμένο νοσοκομείο.

A medical breakthrough story in #Spain shows how a pioneering face transplant from a donor who requested assisted dying restored life to a woman who lost her features.#Barcelona pic.twitter.com/rVNrWhAM4d — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 3, 2026

Η συντονίστρια μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου, Ελισάβετ Νάβας, εξήρε την προσωπικότητα της δότριας, δηλώνοντας ότι επέδειξε ένα «επίπεδο ωριμότητας που σε αφήνει άφωνο». Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Κάποιος που αποφάσισε να τερματίσει τη ζωή του, αφιερώνει μία από τις τελευταίες του επιθυμίες σε έναν ξένο και του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία αυτού του μεγέθους».

Η λήπτρια και η πορεία της υγείας της

Η λήπτρια, η οποία αναγνωρίστηκε μόνο με το μικρό της όνομα, Κάρμε, είχε υποστεί νέκρωση των ιστών του προσώπου λόγω βακτηριακής λοίμωξης που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου. Η κατάστασή της είχε επηρεάσει σοβαρά την ικανότητά της να μιλάει, να τρώει και να βλέπει.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τη Δευτέρα, η Κάρμε δήλωσε ότι η ανάρρωσή της εξελίσσεται πολύ καλά, προσθέτοντας: «Όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη στο σπίτι, σκέφτομαι ότι αρχίζω να μοιάζω περισσότερο με τον εαυτό μου».

Για την επιτυχία τέτοιων επεμβάσεων, δότης και λήπτης πρέπει να έχουν το ίδιο φύλο, την ίδια ομάδα αίματος και παρόμοιο μέγεθος κεφαλής.

Η Ισπανία παραμένει παγκόσμιος ηγέτης στις μεταμοσχεύσεις οργάνων για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Το 2021, έγινε η τέταρτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που νομιμοποίησε την ευθανασία.

Το νοσοκομείο Βαλ ντ’ Εβρόν έχει πραγματοποιήσει τις μισές από τις έξι μεταμοσχεύσεις προσώπου που έχουν γίνει συνολικά στην Ισπανία. Το 2010, το ίδιο νοσοκομείο πραγματοποίησε την πρώτη πλήρη μεταμόσχευση προσώπου στον κόσμο. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, πέρυσι πραγματοποιήθηκαν στην Ισπανία περίπου 6.300 μεταμοσχεύσεις οργάνων, με τις μεταμοσχεύσεις νεφρού να είναι οι πλέον συχνές.