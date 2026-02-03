Η Ουκρανία βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με σφοδρές ρωσικές επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, καθώς έληξε η άτυπη παύση που είχε ζητήσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μεσολάβησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενόψει νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν εν μέσω πολικών θερμοκρασιών που κατεβαίνουν κάτω από -20 βαθμούς, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση Ζελένσκι και δοκιμάζοντας τα όρια της αντοχής του ουκρανικού πληθυσμού.

Η Μόσχα επανέλαβε τους πυραυλικούς και μη επανδρωμένους βομβαρδισμούς σε Κίεβο, Χάρκοβο, Οδησσό και Ντνίπρο, πλήττοντας σταθμούς παραγωγής και υποδομές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο Χάρκοβο, τουλάχιστον 820 κτήρια, ανάμεσά τους και πολυώροφες πολυκατοικίες, έμειναν χωρίς θέρμανση, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ίγκορ Τερέχοφ. Η μεγαλύτερη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία της χώρας, DTEK, έκανε λόγο για «σοβαρές ζημιές» στον εξοπλισμό των θερμικών της εργοστασίων, την ώρα που ενεργειακές εγκαταστάσεις σε κεντρική και δυτική Ουκρανία βρέθηκαν επίσης στο στόχαστρο.

Την ίδια στιγμή, η Πολωνία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη ως προληπτικό μέτρο για την προστασία του εναέριου χώρου της, αντανακλώντας τον φόβο για τυχόν υπερπτήσεις ή ατυχήματα κατά την εξέλιξη των ρωσικών επιθέσεων. Ο Ζελένσκι βλέπει τις επιθέσεις να επαναλαμβάνονται μόλις λίγες ημέρες πριν από τη συνέχιση των τριμερών διαπραγματεύσεων με Ρωσία και ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε μια κρίσιμη συγκυρία όπου η κάθε κίνηση στο πεδίο πολέμου αποκτά διαπραγματευτική αξία.

Ουκρανία – Ζελένσκι: Το παρασκήνιο της «εκεχειρίας» Τραμπ – Πούτιν

Η επανέναρξη των χτυπημάτων έρχεται μετά τη λήξη της άτυπης ενεργειακής «εκεχειρίας» που, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, συμφωνήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για μία εβδομάδα λόγω των ακραίων χειμερινών συνθηκών. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Ουκρανία είχε δεσμευτεί να «παγώσει» τις τακτικές επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια και άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις, επιχειρώντας να δημιουργήσει ένα παράθυρο αποκλιμάκωσης πριν τις συνομιλίες. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είχε ανακοινώσει ότι ο Πούτιν συναινούσε σε παύση των επιθέσεων κατά του Κιέβου έως την 1η Φεβρουαρίου, χωρίς ωστόσο να αφήνει περιθώριο για παράτασή της.

Παρά την προσωρινή μείωση των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές, οι ρωσικές επιθέσεις σε άλλους στόχους, όπως δίκτυα μεταφορών, συνεχίστηκαν κανονικά, επιβεβαιώνοντας πως η «εκεχειρία» ήταν αυστηρά περιορισμένη και τακτική, όχι πολιτική. Τώρα, με τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας ξανά υπό πυρά, ο Ζελένσκι βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένο κίνδυνο νέων μπλακ άουτ, ενώ η ενεργειακή εταιρεία DTEK προειδοποιεί πως χρειάζεται 2-3 εβδομάδες πλήρους κατάπαυσης του πυρός για να αποκαταστήσει τη λειτουργία των μονάδων της, σύμφωνα με άρθρο του Bloomberg.

Ουκρανία – Ζελένσκι: Ο φόβος γενικευμένων μπλακ άουτ τον χειμώνα

Οι νέες ρωσικές επιθέσεις σε συνδυασμό με τις πολικές θερμοκρασίες αναζωπυρώνουν τους φόβους για γενικευμένα μπλακ άουτ σε Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της DTEK να μην αποκλείει νέα, εκτεταμένα προβλήματα στο δίκτυο. Η Ουκρανία, η οποία ήδη λειτουργεί υπό την πίεση της πολεμικής οικονομίας και των συνεχών επιθέσεων σε υποδομές, μπαίνει σε έναν ακόμη κρίσιμο χειμώνα όπου η ενέργεια είναι ταυτόχρονα όπλο και αχίλλειος πτέρνα. Για τον Ζελένσκι, κάθε πλήγμα στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μεταφράζεται σε πολιτική και κοινωνική πίεση, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον αποκτούν χαρακτήρα αγώνα δρόμου με τον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες.