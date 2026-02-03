Μια αναφορά στην Τουρκία ξεχωρίζει στα νέα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για την υπόθεση Έπσταϊν, με emails να περιγράφουν πώς ζητήθηκε να μεταβεί στην Αττάλεια μια Ρωσίδα μασέζ από το «ιδιωτικό σπα» του, ώστε να «αποκτήσει καλύτερες εμπειρίες» σε ξενοδοχείο του ομίλου Rixos. Στην αλληλογραφία εμφανίζεται να παίζει ρόλο ο Sultan Ahmed bin Sulayem, διευθύνων σύμβουλος της DP World, ο οποίος φέρεται να προώθησε το αίτημα προς τον Fettah Tamince, ιδρυτή των Rixos Hotels.

Τα έγγραφα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περιλαμβάνουν emails και μηνύματα που φωτίζουν τη σχέση του Έπσταϊν με τον επικεφαλής της DP World και κύκλους ισχυρών επαφών σε διάφορες χώρες, χρόνια μετά την καταδίκη του το 2008 για αδικήματα που αφορούσαν ανήλικο.

Τι δείχνουν τα email για την Τουρκία και τον Έπσταϊν

Στην αλληλογραφία του 2017, ο Έπσταϊν αναφέρεται στην «προσωπική μασέζ» του και ζητά να εργαστεί στο σπα του ξενοδοχείου Rixos στην Αττάλεια, «ώστε να αποκτήσει καλύτερες εμπειρίες». Σε άλλο σημείο της ίδιας συνομιλίας, ο Έπσταϊν γράφει πως θέλει «να μάθει όσο περισσότερα μπορεί, όλες τις θεραπείες κ.τ.λ.». Το αίτημα, όπως αποτυπώνεται στα έγγραφα, προωθήθηκε από τον Σουλτάν Αχμέντ μπιν Σουλαγέμ προς τον Φετάχ Ταμιντζέ, ο οποίος απαντά ότι θα «φροντίσει» να γίνει. Η πλευρά της Rixos, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Στην ίδια αλυσίδα email, η μασέζ απαντά με ευχαριστίες και προθυμία να ταξιδέψει άμεσα: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη σας! Είμαι έτοιμη να πάω το συντομότερο δυνατό. Και είμαι πρόθυμη να δεσμευτώ για όλο τον χρόνο που χρειάζεται για να γίνω εξαιρετική». Το αντίγραφο του διαβατηρίου της εμφανίζεται με καλυμμένα στοιχεία και η ηλικία της δεν προκύπτει από τα έγγραφα.

Η σκιά του Έπσταϊν πάνω από ισχυρά δίκτυα επαφών

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι τα νέα έγγραφα δείχνουν πόσο στενή παρέμεινε η επαφή ανάμεσα στον Έπσταϊν και τον επικεφαλής της DP World, ακόμα και μετά την πρώτη του καταδίκη το 2008. Σε αναφορά του 2010 για μίσθωση, ο Έπσταϊν φέρεται να περιγράφει τον Sulayem ως «στενό προσωπικό φίλο», τον οποίο γνώριζε «για περισσότερα από οκτώ χρόνια». Τα μηνύματα, πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θεωρείται ότι δημιουργούν αμηχανία για την DP World, έναν κολοσσό logistics που «μεγάλωσε» από το λιμάνι Τζεμπέλ Αλί στο Ντουμπάι και επεκτάθηκε με πολυδισεκατομμυριούχες επενδύσεις διεθνώς, απασχολώντας πάνω από 100.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται αναφορά σε επενδύσεις όπως η επέκταση του London Gateway, αλλά και projects σε Αφρική, Λατινική Αμερική και Ασία.

Η Μάξγουελ, οι «μασέζ» και το υπόβαθρο της υπόθεσης

Στο δημοσίευμα θυμίζουν πως στη δίκη του 2022 της Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξης για τον ρόλο της στη στρατολόγηση και κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών για τον Έπσταϊν, πολλοί μάρτυρες περιέγραψαν το μοτίβο αιτημάτων για «σεξουαλικοποιημένα μασάζ» σε πολυτελείς ιδιοκτησίες. Ο Έπσταϊν πέθανε το 2019, ενώ ανέμενε να δικαστεί.

Αναφορές που προκαλούν ερωτήματα

Σε ανταλλαγές μηνυμάτων του 2015, ο Σουλαγέμ φέρεται να έστειλε link σε πορνογραφικό site στον Έπσταϊν, την περίοδο που συζητούσαν επίσκεψη στη Santa Fe, κοντά σε ράντσο που σχετιζόταν με τον Έπσταϊν. Σε άλλο email του 2016, ο Έπσταϊν γράφει: «κανένα κορίτσι στο Ντουμπάι δεν είναι ασφαλές απόψε». Το δημοσίευμα σημειώνει ότι το πλαίσιο του μηνύματος δεν αποσαφηνίζεται από τα έγγραφα.

Από τον Τραμπ μέχρι τον Μάντελσον

Τα έγγραφα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δείχνουν επίσης ότι ο Έπσταϊν παρείχε συμβουλές και «βοήθεια» στον Σουλαγέμ, ακόμη και για το αν θα έπρεπε να παραστεί στην πρώτη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ το 2017. Σε email, ο Σουλαγέμ ρωτά αν θα ήταν «δυνατό να σφίξω το χέρι του Τραμπ».

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και σε μια προσπάθεια του Σουλαγέμ να προσεγγίσει τον Λόρδο Πίτερ Μάντελσον για συμμετοχή σε διοικητικό συμβούλιο το 2014. Ο Έπσταϊν φέρεται να τον παρότρυνε λέγοντας ότι θα ήταν «καλή κίνηση» και ότι «ο σουλτάνος μου ζήτησε να σε ενθαρρύνω να μπεις στο συμβούλιό του». Ο Μάντελσον, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανέφερε ότι «ζήτησαν και αρνήθηκε» και δεν σχολίασε περαιτέρω. Σε παλαιότερη αλληλογραφία του 2009, ο Σουλαγέμ είχε απευθυνθεί στον Μάντελσον όταν ήταν υπουργός Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, ζητώντας εγγυήσεις ή δάνεια για τη χρηματοδότηση του London Gateway. Λίγο πριν, ο Σουλαγέμ γράφει στον Έπσταϊν: «Αγαπητέ Τζέφρι, το στέλνω αυτό στον Πίτερ στα επόμενα 20 λεπτά». Η υπόθεση έχει και πολιτική συνέχεια: το δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι ο Μάντελσον επέστρεψε στην πρώτη γραμμή το 2024 ως πρέσβης στην Ουάσινγκτον, αλλά απομακρύνθηκε το 2025 μετά από αποκαλύψεις για το βάθος της σχέσης του με τον Έπσταϊν, τον οποίο είχε αποκαλέσει «ο καλύτερός μου φίλος» σε μήνυμα που είχε δοθεί στη δημοσιότητα σε προηγούμενη δέσμη εγγράφων. Ο Μάντελσον έχει δηλώσει ότι λυπάται που πίστεψε τον Έπσταϊν και που συνέχισε να συνδέεται μαζί του μετά την καταδίκη, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Γιατί η αναφορά στην Τουρκία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα

Η «τουρκική» λεπτομέρεια, ένα αίτημα για τοποθέτηση μασέζ σε ξενοδοχείο της Αττάλειας, αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον επειδή δείχνει πώς το δίκτυο επαφών γύρω από τον Έπσταϊν εμφανίζεται να ακουμπά και γεωγραφικά εκτός ΗΠΑ και Ευρώπης, μέσα από πρακτικές που στα χαρτιά παρουσιάζονται ως «επαγγελματική εμπειρία» και «εκπαίδευση». Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το κλειδί είναι ότι η ανταλλαγή γίνεται σε επίπεδο ισχυρών παραγόντων με πρόσβαση σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.