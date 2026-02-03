Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, επίσκεψη σε τρία νοσοκομεία της Πάτρας, συνοδευόμενος από τον Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. Ηλία Θεοδωρόπουλο και τη Βουλευτή Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Ο Υπουργός Υγείας επισκέφτηκε αρχικά το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», όπου τον υποδέχτηκε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Δημήτρης Μπάκος, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Πατρών Γιώργος Αντωνάκης και η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Άννα Μαστοράκη. Ο κ. Γεωργιάδης, αφού ξεναγήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου, συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και ενημερώθηκε για τα έργα ανακαίνισης που υλοποιούνται αυτήν την περίοδο. Ειδικότερα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών πραγματοποιούνται εργασίες ανακαίνισης, ενεργειακής αναβάθμισης και επέκτασης των ΤΕΠ μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ, ενώ σε εξέλιξη είναι οι εργασίες κατασκευής της νέας μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος», δωρεά της Μαριάννας Ι. Λάτση.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας», όπου παρέστη στα εγκαίνια του νέου Γραμμικού Επιταχυντή. Τον Υπουργό υποδέχτηκε ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Γιάννης Μπάκαβος. Η λειτουργία του νέου Γραμμικού Επιταχυντή αποτελεί σημαντική αναβάθμιση των παρεχόμενων ογκολογικών υπηρεσιών, καθώς αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των ασθενών που θα λαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ακτινοθεραπείας. Με το παλαιό μηχάνημα εξυπηρετούνταν κατά μέσο όρο 600 ασθενείς ετησίως. Με την έναρξη λειτουργίας του νέου εξοπλισμού, ο στόχος είναι η εξυπηρέτηση περίπου 40 ασθενών ημερησίως, προσφέροντας σύγχρονες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ακτινοθεραπείας σε ασθενείς από τη Νοτιοδυτική Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα.

Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης του Υπουργού στην Πάτρα ήταν το Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων, όπου τον υποδέχτηκε η Διοικήτρια του Νοσοκομείου Ασπασία Ρηγοπούλου. Στο Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων εκτελούνται έργα αναβάθμισης, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Επιπλέον, σε εξέλιξη είναι οι εργασίες δημιουργίας τριών νέων χειρουργικών αιθουσών και μίας αίθουσας ανάνηψης, ενώ εκτελούνται επίσης έργα αναδιαμόρφωσης και αποκατάστασης ζημιών από πυρκαγιά στον 3ο όροφο του νοσοκομείου. Ο κ. Γεωργιάδης, αφού επιθεώρησε όλα τα έργα, συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Στο τέλος της επίσκεψης, ο Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης έκανε την εξής δήλωση: «Η επίσκεψή μου σήμερα στην Πάτρα ξεκίνησε με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρίου. Τα έργα που κάνουμε εκεί είναι συνολικής αξίας άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να υπολογίζουμε τη μεγάλη δωρεά της κας Μαριάννας Λάτση, που ήδη έχει θεμελιώσει το νέο Νίκος Κούρκουλος σε μονάδα βραχείας νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς στη Δυτική Ελλάδα. Ένα κόσμημα που θα εγκαινιάσουμε σε ένα χρόνο από σήμερα. Παραλάβαμε ΤΕΠ λιγότερο από 1.000 τετραγωνικά και σε 6 μήνες θα παραδώσουμε ΤΕΠ πάνω από 2.000 τετραγωνικά. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου εκεί έγινε ένα μικρό θαύμα. Αγοράσαμε και εγκαινιάσαμε και λειτουργεί από σήμερα ο νέος γραμμικός επιταχυντής, σε αντικατάσταση του παλαιού το οποίο μηχάνημα καταστράφηκε όταν έλιωσαν οι πυκνωτές του πριν από ένα χρόνο.

Κανείς δεν πίστευε ότι σε 12 μήνες, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα καταφέρναμε να αγοράσουμε και να θέσουμε σε λειτουργία το τελειότερο μηχάνημα ακτινοθεραπείας στο ΕΣΥ, το οποίο πραγματικά θα δώσει θεραπεία σε χιλιάδες κόσμο. Παράλληλα, ανανεώσαμε τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του «Αγίου Ανδρέα». Λειτουργούμε τη Γ΄ κάμερα και το pet scan και το νοσοκομείο πηγαίνει πραγματικά από το καλό στο καλύτερο. Τέλος, επισκεφτήκαμε το Καραμανδάνειο νοσοκομείο, το παιδιατρικό νοσοκομείο Πατρών που πριν από λίγα χρόνια οι κάτοικοι νόμιζαν ότι θα πάει για κλείσιμο. Το έχουμε μετατρέψει σε ένα απέραντο εργοτάξιο με νέους κοιτώνες γιατρών, νέα ΤΕΠ, νέες αίθουσες χειρουργείων. Ένα νοσοκομείο που σε λίγους μήνες θα είναι τελείως καινούριο με καινούριο μαγνητικό τομογράφο και στελεχωμένο πλήρως με προσωπικό. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που και οι τρεις μεγάλες υγειονομικές μονάδες της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας εξελίσσονται με πάρα πολύ καλό τρόπο».