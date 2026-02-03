Εντός του 2026, η Τουρκία πρόκειται να παραλάβει και τα 40 παραγγελθέντα αυτοκινούμενα πυροβόλα T-155 Panter διαμετρήματος 155 χιλιοστών.

Αυτό ανακοινώθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα της Αμυντικής Βιομηχανίας της προεδρίας της Τουρκίας.

💥 T-155 TTA Entegre Panter Obüsü teslimat takvimi belli oldu



▪️ T-155 TTA Entegre Panter Obüsü projesi kapsamında toplam 40 adet obüsün teslimatının 2026 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.



Projede ilk teslimat daha önce gerçekleştirildi, kalan teslimatlar belirlenen takvim… pic.twitter.com/qfw71qLOaU — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) February 1, 2026

Το πρώτο αυτοκινούμενο πυροβόλο T-155 Panter, με κάννη διαμετρήματος 52 χιλιοστών, παραδόθηκε στον Τουρκικό Στρατό τον Νοέμβριο του 2025.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ASFAT, Μουσταφά Ιλμπάς, ανακοίνωσε ότι τρία συστήματα πυροβολικού αναμένεται να παραδοθούν τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ τα υπόλοιπα 36 θα παραδοθούν σε παρτίδες των 12 μονάδων κατά τη διάρκεια του έτους.

Η ανάπτυξη του τροχοφόρου συστήματος πυροβολικού T-155 Panter ξεκίνησε με την υπογραφή συμφωνίας με την κρατική αμυντική εταιρεία ASFAT το 2020. Οι εργασίες ουσιαστικά ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2021 και το πρωτότυπο ολοκληρώθηκε ένα χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 2022.

Οι πρώτες βολές δοκιμών του πρωτοτύπου πραγματοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2022· κατά τις δοκιμές το πρωτότυπο διένυσε περισσότερα από 20.000 χλμ. και εκτέλεσε περίπου 350 βολές.

Με την παράδοση του πρώτου σειριακού μοντέλου τον Νοέμβριο του 2025, όλο αυτό το έργο είχε ολοκληρωθεί.

Οι ανάδοχοι της σύμβασης είναι επίσης οι εξής εταιρείες:

BMC – κατασκευαστής του σασί 8×8 για το αυτοκινούμενο πυροβόλο,

– κατασκευαστής του σασί 8×8 για το αυτοκινούμενο πυροβόλο, MKE – κατασκευαστής των πυροβολικών εξαρτημάτων,

– κατασκευαστής των πυροβολικών εξαρτημάτων, ASELSAN – υπεύθυνη για το σύστημα ελέγχου πυρός.

Στο χαρτοφυλάκιο της MKE περιλαμβάνεται και ένα ακόμη τροχοφόρο αυτοκινούμενο πυροβόλο, το T-155 Yavuz, με διαμόρφωση τροχών 6×6. Το 2021 ανακοινώθηκε δημόσια ότι το Yavuz είχε ολοκληρώσει τις δοκιμές βολών. Το αυτοκινούμενο πυροβόλο Yavuz είναι επίσης οπλισμένο με πυροβόλο των 155 χιλιοστών με κάννη μήκους 52 διαμετρημάτων.

Η καμπίνα έχει διαμόρφωση χωρίς ρύγχος (bonnetless) και δύο σειρές καθισμάτων για πενταμελές πλήρωμα, με ελαφρά θωράκιση που μπορεί να προστατεύσει το πλήρωμα από σφαίρες και θραύσματα.