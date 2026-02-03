Η Ίφουνανγια Νβάνγκενε, μια ταλαντούχα τραγουδίστρια που συμμετείχε στην τρίτη σεζόν του «The Voice Nigeria», πέθανε σε ηλικία 26 ετών μετά από δάγκωμα δηλητηριώδους φιδιού.

Η Σοπράνο από το Ενούγκου, που εργαζόταν παράλληλα ως αρχιτέκτονας, δαγκώθηκε από το φίδι στο σπίτι της στην Αμπούτζα, σύμφωνα με πηγές στο BBC Africa.

Η Νβάνγκενε είχε τραβήξει την προσοχή τον Απρίλιο του 2021 με την ερμηνεία της στο τραγούδι της Rihanna «Take A Bow», το οποίο είχε συγκεντρώσει πάνω από 85.000 προβολές στο YouTube έως το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η Νβάνγκενε ήταν μέλος της χορωδίας Amemuso, με τον διευθυντή μουσικής Σαμ Εζούγκου να αναρτά δήλωση στο Facebook επιβεβαιώνοντας την τραγική είδηση.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της Ίφουνανγια Νβάνγκενε Νάνια», αναφέρει η δήλωση της χορωδίας.

Η Amemuso Choir τόνισε ότι η Ίφουνανγια «ήταν έτοιμη να μοιραστεί το απίστευτο ταλέντο της με τον κόσμο» και ότι «η φωνή και το πνεύμα της θα λείψουν βαθιά».

Η Χίλαρι Ομπίννα, μέλος της χορωδίας, είπε στο BBC Africa ότι «το δάγκωμα του φιδιού την ξύπνησε» και ότι αργότερα οι αρχές βρήκαν δύο φίδια στο σπίτι της.

Αρχικά η Νβάνγκενε ζήτησε ιατρική βοήθεια σε κλινική της περιοχής της, αλλά εκεί δεν υπήρχε αντίδοτο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Federal Medical Centre, Jabi.

Ο Εζούγκου δήλωσε στο BBC ότι το νοσοκομείο δεν διέθετε τα δύο απαραίτητα αντίδοτα τη στιγμή εκείνη. «Ενώ προσπαθούσαν να τη σταθεροποιήσουν, δεν μπορούσε να μιλήσει, αλλά έκανε χειρονομίες. Αγωνιζόταν να αναπνεύσει», είπε.

Το νοσοκομείο διέψευσε ότι δεν υπήρχαν τα κατάλληλα αντίδοτα και τόνισε ότι το προσωπικό παρείχε άμεση και κατάλληλη φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων αναζωογόνησης, ενδοφλέβιων υγρών, οξυγόνου και πολυδύναμου αντίδοτου για φίδια.

Η εξέταση έδειξε ότι η Νβάνγκενε είχε αναπτύξει σοβαρές επιπλοκές από το δάγκωμα και οι γιατροί δεν κατάφεραν να τη σώσουν.

Η Ομπίννα χαρακτήρισε την Ίφουνανγια «μια υπέροχη κοπέλα» που αφήνει πίσω της μια πένθιμη κοινότητα. «Όλοι είμαστε συγκλονισμένοι. Δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε τα βράδια. Ήταν ταπεινή, πολύ έξυπνη και πολύ ταλαντούχα».

Στην προσωπική της σελίδα στο YouTube, η Νβάνγκενε είχε καλύψει τραγούδια όπως το «Lift Me Up» της Rihanna, το «My Heart Will Go On» της Celine Dion και το «Slide Away» της Miley Cyrus.

Σε σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του «Take A Bow», είχε γράψει: «Εκτιμώ όλα τα σχόλια. Ενθαρρύνομαι και θα συνεχίσω να βελτιώνομαι. Σας ευχαριστώ όλους!»