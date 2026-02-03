Η Ιταλία θα είναι η αντίπαλος της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ο οποίος θα γίνει την Πέμπτη (5/2, 21:15).

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ελλάδα ήθελε το χρυσό μετάλλιο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στον ημιτελικό όμως ηττήθηκε από την Ουγγαρία στη διαδικασία των πέναλτι.

Αυτό σημαίνει πως το καλύτερο που μπορεί να διεκδικήσει είναι το χάλκινο μετάλλιο και απέναντί της, στον μικρό τελικό, θα είναι η Ιταλία, η οποία ηττήθηκε από την Ολλανδία στον άλλο ημιτελικό.

Η Εθνική ομάδα είχε αντιμετωπίσει την Ιταλία στην πρεμιέρα της β’ φάσης των ομίλων, στις 31 Ιανουαρίου, παίρνοντας τη νίκη με 15-10.