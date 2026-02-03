Μπορεί ένα κτίριο να «θυμάται» τον πόνο των προηγούμενων ενοίκων του; Στην καρδιά του Νορθάντς, το The Talbot δεν είναι απλώς ένα ιστορικό κατάλυμα, αλλά ένας χώρος όπου η ιστορία και το μεταφυσικό στοιχείο συμπλέκονται με έναν τρόπο που προκαλεί δέος.

Οι τοπικές παραδόσεις θέλουν τη βασίλισσα Μαρία Στιούαρτ να μην εγκατέλειψε ποτέ οριστικά την περιοχή, επιστρέφοντας κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο σημείο όπου βρίσκονται πλέον τα δομικά υλικά του κάστρου της.

Η σκάλα του τελευταίου ταξιδιού και το σημάδι στην κουπαστή

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του ξενοδοχείου είναι η δρύινη σκάλα του, η οποία μεταφέρθηκε αυτούσια από το Κάστρο Φόδερινγκεϊ όταν εκείνο κατεδαφίστηκε το 1628. Πρόκειται για τα ίδια σκαλοπάτια που πάτησε η βασίλισσα των Σκώτων το πρωινό της 8ης Φεβρουαρίου 1587, βαδίζοντας προς το ικρίωμα.

Μέχρι σήμερα, στην ξύλινη κουπαστή διακρίνεται μια βαθιά εσοχή. Ο θρύλος λέει πως το σημάδι αυτό προκλήθηκε από το βαρύ δαχτυλίδι της, καθώς το χέρι της έσφιγγε το ξύλο αναζητώντας στήριγμα στην τελευταία της διαδρομή.

Το ξενοδοχείο The Talbot

«Η τραγική βασίλισσα λέγεται ότι στοιχειώνει τις πάνω σκάλες και δύο από τα υπνοδωμάτια της κορυφής. Πολλοί έχουν δει τη σιλουέτα μιας γυναίκας με μακρύ μαύρο φόρεμα να στέκεται στην άκρη του κρεβατιού. Άλλοτε θεάται να κοιτάζει θλιμμένα μέσα από τα παράθυρα της σκάλας.

Περιστασιακά, ένοικοι ξυπνούν από το κλάμα μιας γυναίκας που διαρκεί για ώρες», δηλώνει η Marian Pipe, συγγραφέας του «Northamptonshire Ghosts and Legends», μιλώντας στο Northants Live.

Η σύνδεση του ξενοδοχείου με τη Μαρία Στιούαρτ δεν είναι μόνο πνευματική αλλά και υλική. Όπως αναφέρει η Mirror, το οίκημα ανακατασκευάστηκε το 1626 χρησιμοποιώντας πέτρες και ξυλεία από το κάστρο όπου η Ελισάβετ Α’ έδωσε το τελικό χτύπημα στην ξαδέρφη της.

Η Ελισάβετ είχε καθυστερήσει να υπογράψει το ένταλμα θανάτου για προδοσία, φοβούμενη το προηγούμενο που θα δημιουργούσε η θανάτωση μιας εστεμμένης, όμως η πλεκτάνη που αποκαλύφθηκε δεν της άφησε περιθώρια.

Εκτός από τα δομικά υλικά, το ξενοδοχείο φιλοξένησε και τον ίδιο τον δήμιο της βασίλισσας, ο οποίος σύμφωνα με τις καταγραφές δείπνησε με περιστερόπιτα στο πανδοχείο το βράδυ πριν την εκτέλεση.

Σήμερα, ερευνητές που ασχολούνται με τα παραφυσικά φαινομένα υποστηρίζουν πως η ένταση εκείνων των στιγμών έχει μείνει «αποτυπωμένη» στα αντικείμενα. Πολλοί επισκέπτες περιγράφουν μια μαυροφορεμένη φιγούρα να κατεβαίνει αργά τα σκαλιά, φορώντας το ίδιο χρώμα που επέλεξε η Μαρία για την ημέρα που έχασε τη ζωή της.

Καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο του θανάτου της, τα βλέμματα όλων στρέφονται ξανά στα παράθυρα του The Talbot, αναζητώντας τη σκιά της γυναίκας που έγινε θρύλος.