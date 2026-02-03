Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, με τον Χάβι Ερνάντεθ να προπονείται κανονικά και τον Ράφα Μπενίτεθ να μην ανακοινώνει αποστολή, κόντρα σε ό,τι συνηθίζει.

Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν στη Λεωφόρο τους «ασπρόμαυρους» με στόχο το αποτέλεσμα που θα τους δώσει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στον τελικό και τα προβλήματα δεν λείπουν.

Ο Μπενίτεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τουμπά που δεν προπονήθηκε λόγω ίωσης ενώ θεραπεία έκαναν οι Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Κώτσιρας και Ντέσερς, οι οποίοι επίσης θα απουσιάσουν.

Από εκεί και πέρα, κανονικά προπονήθηκε ο Ερνάντεθ και μένει να φανεί αν θα είναι ή όχι στην αποστολή. Το πρόγραμμα της προπόνησης, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, είχε τακτική και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι και εξάσκηση στα σουτ.