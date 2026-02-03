Η Teresa Romero βρίσκεται στη Ρώμη για να γιορτάσει τα γενέθλιά της και ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να επισκεφθεί τη Φοντάνα ντι Τρέβι για να ρίξει κι εκείνη ένα κέρμα στο σιντριβάνι που είναι ένα αριστούργημα του ρυθμού μπαρόκ. Αλλά πριν η Πορτογαλίδα τουρίστρια καταφέρει να πλησιάσει το σιντριβάνι, κλήθηκε να πληρώσει 2 ευρώ.

Πρόκειται για το τέλος πρόσβασης που τελικά θεσπίστηκε από τους αξιωματούχους του δημοτικού συμβουλίου της Ρώμης μετά από χρόνια συζητήσεων. «Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό και τα 2 ευρώ δεν είναι τίποτα – είναι η τιμή ενός καφέ», είπε η Romero καθώς έφευγε από το μνημείο. «Το πιο σημαντικό είναι να διατηρηθεί η ιστορία».

Ο στόχος του τέλους, το οποίο ισχύει μεταξύ 11:30 π.μ. και 10 μ.μ. τις καθημερινές και από τις 9 π.μ. έως τις 10 μ.μ. τα Σαββατοκύριακα, είναι από τη μία να βοηθήσει τις αρχές να διαχειριστούν καλύτερα το πλήθος των τουριστών και, από την άλλη, να συγκεντρωθούν οι πόροι που θα διατεθούν για τη συντήρηση του μνημείου. Μόνο το 2025, περισσότεροι από 10 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν τη Φοντάνα ντι Τρέβι.

Το εισιτήριο αφορά μόνο τους επισκέπτες που κατεβαίνουν τα σκαλιά του σιντριβανιού για να φτάσουν στη λεκάνη. Μπορούν να απολαύσουν όσο χρόνο θέλουν εκεί, πετώντας κέρματα στο νερό, σε μια τελετουργία που λέγεται ότι εγγυάται την επιστροφή τους στην Αιώνια Πόλη και ποζάροντας για selfies. Απαγορεύεται οι επισκέπτες να φάνε, να πιούν ή να καπνίσουν στην περιοχή της λεκάνης. Οι πολίτες της Ρώμης εξαιρούνται από το τέλος, όπως και τα άτομα με αναπηρίες και τα παιδιά κάτω των έξι ετών. Το τέλος προβλεπόταν να αποφέρει 6,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, χρήματα που θα χρησιμοποιούνταν για επενδύσεις στο σιντριβάνι και σε άλλα μνημεία στην ιταλική πρωτεύουσα. Ο Alessandro Onorato, επικεφαλής τουρισμού της Ρώμης, χαρακτήρισε το μέτρο ως «μια υγιή επανάσταση».

«Μέχρι πριν από ένα χρόνο, η επίσκεψη στη Φοντάνα ντι Τρέβι ήταν μια παράλογη εμπειρία», είπε αναφερόμενος στα τεράστια πλήθη που συγκεντρώνονταν στο σιντριβάνι. Πολλοί άνθρωποι έχουν πέσει και μέσα σε αυτό. Το λευκό μάρμαρο της Φοντάνα ντι Τρέβι έλαμπε κάτω από έναν καταγάλανο ουρανό την πρώτη ημέρα του τέλους πρόσβασης και οι περισσότεροι άνθρωποι φάνηκαν πρόθυμοι να το πληρώσουν, είτε με μετρητά είτε μέσω μηχανημάτων ανέπαφων πληρωμών. Τα εισιτήρια μπορούν επίσης να αγοραστούν online.

Αλλά υπήρχαν και πολλά παράπονα μεταξύ των επισκεπτών. «Αυτό δεν είναι καθόλου καλό», είπε η Ίρμα Παβιτασβίλι, τουρίστρια από τη Γεωργία, καθώς έφευγε από το μνημείο αρνούμενη να πληρώσει τα 2 ευρώ. «Αυτό το σιντριβάνι πρέπει να είναι για όλους». Η Άλμα Πίτερσον, μια επισκέπτρια από τις ΗΠΑ, συμφώνησε. «Δεν είναι σωστό να χρεώνουμε τους ανθρώπους – αυτό είναι κομμάτι της ιστορίας, θα έπρεπε να είναι δωρεάν». Ο Alessandro Onorato αγνόησε τα παράπονα. «Νομίζω ότι οι τουρίστες σοκαρίστηκαν από το γεγονός ότι η πόλη της Ρώμης ζητά μόνο 2 ευρώ για έναν μνημείο αυτού του επιπέδου», είπε. «Αν η Φοντάνα ντι Τρέβι ήταν στη Νέα Υόρκη, θα ζητούσαν 100 ευρώ, όχι 2 ευρώ».

Καθώς ο αριθμός των επισκεπτών στη Ρώμη και σε ολόκληρη την Ιταλία αυξάνεται ραγδαία, οι χρεώσεις για την επίσκεψη σε δημοφιλή αξιοθέατα που προηγουμένως ήταν δωρεάν γίνονται ολοένα και πιο συνηθισμένες. Από το 2023, ισχύει τέλος 5 ευρώ στο Πάνθεον, το οποίο χτίστηκε από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό και είναι διάσημο για το oculus του – την τρύπα στον γιγάντιο θόλο του. Οι ημερήσιοι εκδρομείς στη Βενετία πρέπει να πληρώσουν τέλος για να εισέλθουν στην πόλη κατά την περίοδο αιχμής και, από τον Δεκέμβριο, οι τουρίστες πρέπει να πληρώσουν για να εισέλθουν στην αυλή στη Βερόνα που συνδέεται με τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Σαίξπηρ, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.