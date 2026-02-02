Όταν ο Τσενγκ Πέιμινγκ σύρθηκε βίαια έξω από το κελί του, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και ακινητοποιήθηκε για να του αφαιρεθούν όργανα χωρίς τη συγκατάθεσή του, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι κάποια μέρα θα θεωρούσε τον εαυτό του τυχερό. Ο γενναίος Τσενγκ είναι ο πρώτος γνωστός επιζών ενός σκληρού συστήματος εξαναγκαστικής αφαίρεσης οργάνων, στο οποίο τα θύματα σκοτώνονται κατά παραγγελία, ενώ όσοι πληρώνουν για μια γρήγορη μεταμόσχευση επιλέγουν να αγνοούν από πού προέρχονται πραγματικά τα όργανα που λαμβάνουν.

Η κινεζική κυβέρνηση επιμένει εδώ και χρόνια ότι το σύστημα μεταμοσχεύσεων βασίζεται σε εθελοντικές δωρεές, ωστόσο συγκλονιστικές μαρτυρίες σκιαγραφούν μια πολύ πιο ζοφερή εικόνα, κάνοντας λόγο για οργανωμένη εκστρατεία μη συναινετικής αφαίρεσης οργάνων. Εκτιμάται ότι έως και 100.000 μεταμοσχεύσεις πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην Κίνα, αριθμός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά εθελοντικών δωρεών. Ερευνητές, ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, νομικοί, ειδικοί δεοντολογίας και επαγγελματίες υγείας συμφωνούν ότι η Κίνα αφαιρεί όργανα σε μεγάλη κλίμακα εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με καταγγελίες, πίσω από την εικόνα κανονικών νοσοκομείων, χειρουργοί εξαναγκάζονται να πραγματοποιούν παράνομες μεταμοσχεύσεις για τη μαύρη αγορά του καθεστώτος. Η αξία του κινεζικού εμπορίου οργάνων εκτιμάται ήδη στο 1 δισ. δολάρια ετησίως. Ανατριχιαστικές μαρτυρίες περιγράφουν περιπτώσεις όπου γιατροί αναγκάστηκαν να χειρουργήσουν ζωντανούς κρατούμενους, αφαιρώντας τους όργανα, ενώ εκείνοι σφάδαζαν από τον πόνο δεμένοι στα χειρουργικά τραπέζια.

Ο Τσενγκ Πέιμινγκ είναι ένας από αυτούς που καταγγέλλουν ότι, ενώ ήταν φυλακισμένος, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο παρά τη θέλησή του και ξύπνησε με σωλήνες οξυγόνου στη μύτη και μια φρέσκια τομή 35 εκατοστών στην αριστερή πλευρά του στήθους. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι έλειπαν τμήματα του πνεύμονα και του ήπατός του. Το Πεκίνο έχει επίσης κατηγορηθεί ότι στοχοποιεί διωκόμενες μειονότητες, με κύρια θύματα της εξαναγκαστικής αφαίρεσης οργάνων οπαδούς του Φάλουν Γκονγκ, ενός βουδιστικού κινήματος τσιγκόνγκ και διαλογισμού.

Η «κακή αίρεση»

Το Φάλουν Γκονγκ ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στην Κίνα και απαγορεύτηκε το 1999 από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, το οποίο το χαρακτήρισε «κακή αίρεση». Καθώς θεωρούνται απειλή για το καθεστώς, οι ασκούμενοι αντιμετωπίζουν παρενόχληση, συλλήψεις και κράτηση, ενώ συχνά υφίστανται βασανιστήρια, προκειμένου να απαρνηθούν τις πεποιθήσεις τους.

Η διακεκριμένη καθηγήτρια Γουέντι Ρότζερς, πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Διεθνούς Συνασπισμού για τον Τερματισμό της Κατάχρησης Μεταμοσχεύσεων στην Κίνα (ETAC), δήλωσε στη Sun ότι «αυτό που ξεκίνησε ως μια συστηματική εκστρατεία εξαναγκαστικής αφαίρεσης οργάνων από κρατούμενους ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει και τους Ουιγούρους». Όπως ανέφερε, υπάρχουν αξιόπιστες μαρτυρίες για υποχρεωτικούς ελέγχους οργάνων σε κέντρα κράτησης, αποκαλύπτοντας ένα ξεκάθαρο και ανησυχητικό μοτίβο, ενώ τόνισε ότι το σύστημα μεταμοσχεύσεων της Κίνας παραμένει αδιαφανές, χωρίς επαληθεύσιμη διαφάνεια στην προέλευση των οργάνων.

Η Κίνα έχει κατηγορηθεί επίσης για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιθανή γενοκτονία εις βάρος των Ουιγούρων και άλλων κυρίως μουσουλμανικών μειονοτήτων στην αυτόνομη περιοχή του Σιντζιάνγκ. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Ουιγούροι έχουν κρατηθεί από το 2022 και έχουν σταλεί σε «στρατόπεδα επανεκπαίδευσης».

Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στη Sun, κρατούμενοι που φυλακίζονται αποκλειστικά λόγω των πεποιθήσεών τους σκοτώνονται ειδικά για την αφαίρεση των οργάνων τους, αφού προηγουμένως υποβάλλονται σε εξετάσεις αίματος και σκαναρίσματα οργάνων για γρήγορη αντιστοίχιση με λήπτες. Εκπρόσωπος του ETAC εξήγησε ότι η μακροχρόνια αποθήκευση οργάνων δεν είναι εφικτή, καθώς ακόμα και με τη σύγχρονη τεχνολογία δεν μπορούν να διατηρηθούν εκτός σώματος για περισσότερο από λίγες ώρες.

Πώς διέφυγε από τον θάνατο

Ο Τσενγκ Πέιμινγκ φυλακίστηκε το 2002 επειδή υποστήριζε τον τερματισμό της δίωξης του Φάλουν Γκονγκ. Όπως έχει αφηγηθεί, μεταφέρθηκε βίαια σε νοσοκομείο και ακινητοποιήθηκε από έξι φρουρούς όταν αρνήθηκε να υπογράψει έντυπα συγκατάθεσης για χειρουργική επέμβαση. Περιέγραψε ότι του έγινε ένεση και στη συνέχεια ξύπνησε με σωλήνες στη μύτη, αιμορραγία κάτω από τους επιδέσμους και δεμένος στο κρεβάτι. Δύο χρόνια αργότερα, ενώ ήταν ακόμη φυλακισμένος, προγραμματίστηκε νέα εξαναγκαστική επέμβαση, από την οποία κατάφερε να διαφύγει όταν ένας φρουρός ξέχασε να τον δέσει και αποκοιμήθηκε.

Ο Τσενγκ διέφυγε ως πρόσφυγας στην Ταϊλάνδη για αρκετά χρόνια και το 2020 μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ειδικοί στις μεταμοσχεύσεις επιβεβαίωσαν αργότερα ότι απεικονιστικές εξετάσεις δείχνουν πως λείπουν τμήματα του αριστερού λοβού του ήπατος και του αριστερού πνεύμονα. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί σοβαρές απειλές εις βάρος του, με διαρροές από εσωτερικές πηγές να αναφέρουν ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας σχεδιάζουν να τον δυσφημήσουν ή ακόμη και να τον δολοφονήσουν, κάνοντάς το να μοιάζει με αυτοκτονία.

Ο επιζών έχει αναφέρει ότι έχει δεχτεί απειλές για τη σωματική του ακεραιότητα, μεταξύ των οποίων και διάρρηξη στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη στα τέλη του 2024. Όπως δήλωσε, δεν φοβάται το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, παρά τις απάνθρωπες διώξεις και την αφαίρεση οργάνων που υπέστη. Την ίδια ώρα, πληροφοριοδότες και επικριτές του καθεστώτος αντιμετωπίζουν κύμα απειλών, με προειδοποιήσεις για βομβιστικές επιθέσεις, πυροβολισμούς και σεξουαλική βία εναντίον μελών του Φάλουν Γκονγκ.

Ο καθηγητής Γιουάν Χονγκμπίνγκ, ο οποίος έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες των καταχρήσεων, χαρακτήρισε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας «πολιτική μαφία». Σύμφωνα με στοιχεία, μια μεταμόσχευση ήπατος στην Κίνα μπορεί να κοστίσει περίπου 118.000 λίρες, με πολύ μικρότερο χρόνο αναμονής σε σύγκριση με άλλες χώρες, γεγονός που προσελκύει τόσο Κινέζους όσο και ξένους λήπτες. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι πιο πιθανό οι ενδιαφερόμενοι να επιλέγουν συνειδητά να αγνοούν την πραγματική προέλευση των οργάνων.