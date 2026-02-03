Οι σιαμαίες influencers που κατέκλυσαν τα social media και προκάλεσαν κύμα ενθουσιασμού αποκαλύφθηκε ότι δεν είναι πραγματικές, αλλά δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη.

Η Βαλέρια και η Καμίλα εμφανίστηκαν στο Instagram μόλις πριν από δύο μήνες και κατάφεραν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να συγκεντρώσουν περισσότερους από 288.000 ακολούθους. Οι εντυπωσιακές σιαμαίες, που φαίνεται να μοιράζονται το ίδιο σώμα, αναρτούν συχνά φωτογραφίες και βίντεο στα οποία ποζάρουν στον φακό, φορούν αποκαλυπτικά μπικίνι και εμφανίζονται να περνούν χρόνο με εξίσου λαμπερές φίλες τους.

Παράλληλα, μέσα από τα Instagram Stories τους απαντούν συχνά σε ερωτήσεις σχετικά με το κοινό τους σώμα, φτάνοντας μάλιστα να μοιράζονται και ιδιαίτερα προσωπικές λεπτομέρειες για την ερωτική τους ζωή. Ο λογαριασμός τους, @itsvaleriaandcamila, αρνείται κατηγορηματικά ότι οι δύο γυναίκες είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο οι αμφιβολίες δεν άργησαν να εμφανιστούν.

Ένας ειδικός, μιλώντας στη Daily Mail, επιβεβαίωσε αυτό που αρκετοί παρατηρητικοί χρήστες είχαν ήδη υποψιαστεί. Ο Άντριου Χάλμπερτ, μηχανικός τεχνητής νοημοσύνης με εξειδίκευση στη χρήση του ChatGPT, δήλωσε ότι η Βαλέρια και η Καμίλα είναι ξεκάθαρα δημιουργήματα AI. Όπως εξήγησε, το αφήγημα γύρω από τις δίδυμες έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύει την αλληλεπίδραση και την εμπλοκή του κοινού, προσφέροντας «την τέλεια ιστορία για το τέλειο αποτέλεσμα engagement».

Ο λογαριασμός τους δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και από τότε έχουν δημοσιεύσει σχεδόν 100 φωτογραφίες και βίντεο στο βασικό τους προφίλ. Σε πολλές από τις αναρτήσεις, οι σιαμαίες εμφανίζονται με μπικίνι ή ιδιαίτερα αποκαλυπτικά ρούχα, ενώ σε ορισμένα πιο τολμηρά βίντεο φαίνονται να φιλιούνται με άλλες γυναίκες. Διατηρούν επίσης ειδικό Story Highlight με ερωτήσεις και απαντήσεις, όπου αποκαλύπτουν ότι είναι 25 ετών και ότι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη Φλόριντα.

Σε ερωτήσεις για το πώς λειτουργεί το κοινό τους σώμα, ισχυρίστηκαν ότι έχουν δύο καρδιές και ότι η καθεμία ελέγχει τη μία πλευρά του σώματος. Σε απάντηση σχετικά με τη λειτουργία του εγκεφάλου τους, ανέφεραν ότι κάποιες φορές έχουν τις ίδιες λιγούρες, αλλά διαθέτουν ξεχωριστό στομάχι, γεγονός που τους επιτρέπει να τρώνε διαφορετικά και να νιώθουν πείνα ή δίψα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, τονίζοντας ότι «όλα βασίζονται στη συνεργασία».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν και οι απαντήσεις τους για την προσωπική τους ζωή. Οι ίδιες ανέφεραν ότι βγαίνουν ραντεβού ως «μία οντότητα» και ότι και οι δύο πρέπει να έλκονται σωματικά και συναισθηματικά από τον ίδιο άνδρα. Όπως αποκάλυψαν, δοκίμασαν στο παρελθόν να βγαίνουν χωριστά, αλλά αυτό δεν λειτούργησε, ενώ παραδέχθηκαν ότι, παρότι είναι πιο δύσκολο να συμφωνούν πάντα, καταφέρνουν κάποιες φορές να το κάνουν να δουλεύει.

Πολλοί από τους ακολούθους τους δηλώνουν γοητευμένοι, σχολιάζοντας κάτω από τις φωτογραφίες τους με φράσεις όπως «είναι αληθινές; δείχνουν απίστευτες» και «είστε πανέμορφες». Την ίδια στιγμή, άλλοι χρήστες εξέφρασαν έντονες αμφιβολίες, ρωτώντας ανοιχτά αν πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη και αν όντως κάποιοι πιστεύουν ότι είναι πραγματικές.

Σε μια προσπάθεια να διαψεύσουν τις φήμες, οι δίδυμες ανήρτησαν βίντεο στα Instagram Stories τους, στο οποίο δήλωναν ότι κινούνται και μιλούν, άρα δεν είναι AI, γελώντας μπροστά στην κάμερα. Παρ’ όλα αυτά, η Daily Mail επιβεβαίωσε ότι οι υποψίες των σκεπτικιστών ήταν βάσιμες και ότι η Βαλέρια και η Καμίλα είναι πράγματι δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Άντριου Χάλμπερτ επισήμανε αρκετές ενδείξεις που, όπως υποστηρίζει, αποκαλύπτουν ότι οι εικόνες δεν είναι αληθινές. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται το υπερβολικά στιλιζαρισμένο και άψογο σώμα τους, το οποίο μοιράζονται και οι φίλες που εμφανίζονται στις φωτογραφίες. Όπως ανέφερε, πρόκειται για την ενσάρκωση του τρόπου με τον οποίο τα μέσα αντιλαμβάνονται την ομορφιά, χωρίς κανένα ψεγάδι, κάτι που θεωρεί εξαιρετικά απίθανο, ειδικά όταν σε μία εικόνα συνυπάρχουν τρία «τέλεια» σώματα.

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης σε ασυνέπειες στο μέγεθος επιμέρους μελών του σώματος από φωτογραφία σε φωτογραφία, καθώς και στο γεγονός ότι είναι απίθανο και τα δύο πρόσωπα να μαυρίζουν με απόλυτα ίδιο τρόπο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα μάτια των διδύμων, τα οποία χαρακτήρισε ως «βασικό στοιχείο αποκάλυψης», σημειώνοντας ότι είναι υπερβολικά γυαλιστερά, τέλεια και «σαν κούκλας», κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Πέρα από τα μάτια, ο ειδικός επεσήμανε ότι τα δάχτυλα, τα αυτιά και το άψογο δέρμα αποτελούν επιπλέον ενδείξεις χρήσης AI, τονίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει ακόμη καταφέρει την απόλυτη συνέπεια στη λεπτομέρεια. Τέλος, στάθηκε και στην ίδια τη φωτογράφιση, επισημαίνοντας ότι οι εικόνες είναι υπερβολικά τέλειες, χωρίς καμία απολύτως ατέλεια, κάτι που δεν συμβαίνει ούτε με τις καλύτερες κάμερες.

Ένα ακόμη στοιχείο που προκάλεσε υποψίες ήταν η παρουσία ακατανόητου κειμένου στο φόντο μιας φωτογραφίας τους σε παγωτατζίδικο, με χρήστες να επισημαίνουν ότι, μεγεθύνοντας το μενού, γίνεται σαφές πως πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Η Βαλέρια και η Καμίλα εντάσσονται σε μια συνεχώς αυξανόμενη τάση AI μοντέλων και influencers, η οποία έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως μια «τρομακτική ματιά στο μέλλον». Ειδικοί προειδοποιούν ότι η εξάπλωση τέτοιων ψηφιακών προσώπων μπορεί να επηρεάσει την αντίληψή μας για τα πρότυπα ομορφιάς.

Η ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας Σάρλοτ Φοξ Βέμπερ, μιλώντας στο παρελθόν στη Daily Mail, είχε τονίσει ότι οι AI influencers δεν είναι απλώς ελκυστικοί, αλλά αλγοριθμικά τελειοποιημένοι, με υπερβολική συμμετρία, φανταστικές αναλογίες και χωρίς κανένα όριο. Όπως είχε προειδοποιήσει, η συνεχής έκθεση σε τέτοιες εικόνες μπορεί σταδιακά να μεταβάλει το τι θεωρούμε «φυσιολογική» ομορφιά, κάνοντας τα πραγματικά σώματα και τους συντρόφους μας να μοιάζουν ανεπαρκή, καθώς ο εγκέφαλος προσαρμόζεται ανεξάρτητα από το αν αυτό που βλέπει είναι αληθινό ή όχι.