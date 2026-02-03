Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμμαχοί του συγκέντρωσαν το 2025 ποσό-ρεκόρ ύψους 429 εκατομμυρίων δολαρίων σε δωρεές, καθώς δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας και εταιρείες που επιδιώκουν ρυθμιστικές αλλαγές συνέβαλαν στη δημιουργία ενός ισχυρού χρηματοδοτικού αποθέματος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, ένα και μόνο πολιτικό ταμείο δράσης που ελέγχεται από συμμάχους του Τραμπ, το Maga Inc, διαθέτει 304 εκατομμύρια δολάρια, περισσότερα από όσα έχει κατέχει ποτέ οποιοδήποτε Super PAC στην αρχή ενός έτους ενδιάμεσων εκλογών. Το ποσό αυτό είναι δεκάδες εκατομμύρια δολάρια υψηλότερο από τα διαθέσιμα οποιασδήποτε οργάνωσης που συνδέεται με το Δημοκρατικό Κόμμα.

Η συγκέντρωση αυτών των κεφαλαίων θεωρείται ιδιαίτερα ασυνήθιστη για έναν πρόεδρο με περιορισμένη θητεία, ο οποίος δεν μπορεί πλέον να χρηματοδοτεί τη δική του προεκλογική εκστρατεία. Παράλληλα, αποδεικνύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να κυριαρχεί στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ακόμη και αν δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ορισμένοι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι έχουν αποστασιοποιηθεί λόγω της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής και των παρεμβάσεων της κυβέρνησής του στο εξωτερικό. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν και την προθυμία μεγαλοδωρητών να χρηματοδοτήσουν μια διοίκηση που στήριξε τις βιομηχανίες κρυπτονομισμάτων και τεχνητής νοημοσύνης, χαλάρωσε ή κατήργησε κανονισμούς και έθεσε τέλος σε νομικές έρευνες που αφορούσαν πολιτικούς συμμάχους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη διευκρινίσει πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει αυτή τη χρηματοδοτική ισχύ, ωστόσο σύμμαχοί του έχουν ήδη χρησιμοποιήσει ξεχωριστά κονδύλια για να στραφούν κατά του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Τόμας Μάσι, ο οποίος έχει συγκρουστεί με τον πρόεδρο σε ζητήματα προϋπολογισμού και για τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν. Τα Super PAC, όπως το Maga Inc, μπορούν να συγκεντρώνουν απεριόριστα ποσά, αλλά απαγορεύεται να συντονίζονται άμεσα με προεκλογικές εκστρατείες.

Εάν ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του αποφασίσουν να χρηματοδοτήσουν πιστούς υποψηφίους στις ενδιάμεσες εκλογές, διαθέτουν «πολλά χρήματα για να δαπανήσουν σε έναν μικρό αριθμό ανταγωνιστικών αναμετρήσεων για τη Γερουσία και τη Βουλή», σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικανό στρατηγικό αναλυτή Άλεξ Κόναντ. Όπως πρόσθεσε, τα κεφάλαια αυτά θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν ώστε ο Τραμπ «να παραμείνει πολιτικά επίκαιρος μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο».

Oι επιφανείς χρηματοδότες

Τους τελευταίους μήνες, το Maga Inc συγκέντρωσε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από τις βιομηχανίες κρυπτονομισμάτων και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και από επενδυτές και εταιρείες με άμεσο επιχειρηματικό ενδιαφέρον για αποφάσεις του Λευκού Οίκου. Η μεγαλύτερη γνωστοποιημένη δωρεά προήλθε από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Crypto.com, το οποίο διοχέτευσε 30 εκατομμύρια δολάρια στο βασικό πολιτικό ταμείο του Τραμπ το 2025. Έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για την εταιρεία, η οποία είχε ξεκινήσει επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, έκλεισε τον Μάρτιο του 2025. Παράλληλα, το Crypto.com έχει συνάψει αρκετές συμφωνίες με επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων που διαχειρίζονται μέλη της οικογένειας Τραμπ.

Εκπρόσωπος του Crypto.com ανέφερε ότι η εταιρεία βρισκόταν «σε συζητήσεις σχετικά με την ολοκλήρωση της έρευνας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πριν από την ορκωμοσία του προέδρου Τραμπ» και ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν. Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε τις σχετικές ερωτήσεις στο Maga Inc, το οποίο δήλωσε ότι «χάρη στην ηγεσία του προέδρου Τραμπ, το Maga Inc θα διαθέτει τους πόρους για να στηρίξει υποψηφίους που υποστηρίζουν την ατζέντα America First, με στόχο την ασφάλεια των συνόρων, την προστασία των πολιτών, την ενίσχυση της οικονομίας και τη μείωση του κόστους ζωής για όλους τους Αμερικανούς».

Μεταξύ των σημαντικών δωρητών περιλαμβάνεται ο Γκρεγκ Μπρόκμαν, συνιδρυτής και πρόεδρος της OpenAI, ο οποίος δώρισε 12,5 εκατομμύρια δολάρια τον Δεκέμβριο, ενώ η σύζυγός του Άννα Μπρόκμαν προσέφερε επιπλέον 12,5 εκατομμύρια. Ο Μπρόκμαν έχει στηρίξει επίσης ομάδα πίεσης που ζητά περιορισμούς στους πολιτειακούς κανονισμούς για την τεχνητή νοημοσύνη και χρηματοδοτεί εκστρατείες κατά υποψηφίων που τάσσονται υπέρ αυστηρότερων κανόνων. Τους τελευταίους μήνες έχει επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο, ενώ τον Δεκέμβριο ανέφερε ότι οι δωρεές του έγιναν για να δείξει «στήριξη σε πολιτικές που προωθούν την αμερικανική καινοτομία και τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ κυβέρνησης και τεχνολογικού τομέα».

Ο επενδυτής Τζεφ Γιας, μακροχρόνιος πολιτικός δωρητής, προσέφερε συνολικά 16 εκατομμύρια δολάρια στο Maga Inc το 2025. Η εταιρεία συναλλαγών του, Susquehanna, διαθέτει πολυδισεκατομμυριακή συμμετοχή στην ByteDance, την κινεζική ιδιοκτήτρια του TikTok, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ βοήθησε να αποφύγει την απαγόρευση στις ΗΠΑ μέσω συμφωνίας που ευνόησε τους υφιστάμενους μετόχους.

Οι ιδρυτές του επενδυτικού κολοσσού A16Z, Μαρκ Άντρεσεν και Μπεν Χόροβιτς, δώρισαν από 3 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας στο Maga Inc. Η εταιρεία τους έχει πρωταγωνιστήσει σε πιέσεις για την ψήφιση νομοθεσίας ευνοϊκής για νεοφυείς επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων και έχει ηγηθεί προσπαθειών να αποτραπεί η υιοθέτηση αποσπασματικών νόμων για την τεχνητή νοημοσύνη από τις πολιτείες. Τον Δεκέμβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο διέταξε την αναθεώρηση των πολιτειακών νόμων για την τεχνητή νοημοσύνη και απείλησε με περικοπή ομοσπονδιακών κονδυλίων σε πολιτείες που υιοθετούν «επαχθείς» ρυθμίσεις, με τον Άντρεσεν να πανηγυρίζει τη σχετική εξέλιξη δηλώνοντας «Ήρθε η ώρα να κερδίσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη». Ο Τζεφ Γιας και η A16Z δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού.

Η καπνοβιομηχανία RAI Services δώρισε συνολικά 3 εκατομμύρια δολάρια το 2025, μετά την ακύρωση σχεδίου της κυβέρνησης Μπάιντεν για την απαγόρευση των τσιγάρων με μενθόλη και των αρωματισμένων πούρων. Η εταιρεία Extremity Care δώρισε 5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι συνιδιοκτήτες της Σκοτ Μάντεν και Όλιβερ Μπούρκχαρντ πρόσφεραν από 2,5 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας, όπως και οι συνδεδεμένες εταιρείες Collie Paw Holding και Buco One. Σχέδιο της εποχής Μπάιντεν για τον περιορισμό της κάλυψης από το Medicare επιθεμάτων εξαιρετικά λεπτού πάχους από ανθρώπινο ιστό «πάγωσε» από την κυβέρνηση Τραμπ λίγο μετά τις δωρεές, με την Extremity Care να αποτελεί κορυφαίο προμηθευτή των συγκεκριμένων επιθεμάτων. Ούτε η RAI Services ούτε η Extremity Care απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού.

Περισσότερα από 21 εκατομμύρια δολάρια των εσόδων του Maga Inc προήλθαν από την οργάνωση Securing American Greatness, μια ομάδα «σκοτεινού χρήματος» που δεν αποκαλύπτει τους δωρητές της. Παράλληλα, ο Τραμπ έχει λάβει δωρεές και από άτομα που επιδιώκουν προεδρική χάρη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Χούλιο Ερέρα Βελούτινι, Βενεζουελάνος-Ιταλός τραπεζίτης κατηγορούμενος για δωροδοκία του κυβερνήτη του Πουέρτο Ρίκο, ο οποίος έλαβε χάρη νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφού η κόρη του Ισαμπέλα Ερέρα είχε δωρίσει συνολικά 3,5 εκατομμύρια δολάρια στο Maga Inc μετά την επανεκλογή του Τραμπ. Ο Βελούτινι δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει μακράν ο μεγαλύτερος πόλος έλξης για δωρεές από ιδιώτες. Η κοινή επιτροπή χρηματοδότησής του προσέλκυσε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια μέσω της πλατφόρμας WinRed το 2025, σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, ξεπερνώντας κάθε άλλο ρεπουμπλικανικό μηχανισμό χρηματοδότησης. Όπως δήλωσε ο Άλεξ Κόναντ, «ο Τραμπ είναι το μόνο στοιχείο που ενθουσιάζει πραγματικά τους Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους» και αποτελεί τον βασικό κινητήριο παράγοντα του κόμματος, κάτι που αποτυπώνεται και στα στοιχεία χρηματοδότησης.