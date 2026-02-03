Τα όσα έγιναν στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Κολοσσό για τη Stoiximan Basket League απασχόλησαν και τη ΔΕΑΒ, η οποία αποφάσισε να τιμωρήσει με πρόστιμα τόσο τον Σάσα Βεζένκοβ για το επεισόδιο με τον Ανδρέα Πετρόπουλο όσο και την ερυθρόλευκη ΚΑΕ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε πάρει τη νίκη στη Ρόδο, δεν ήταν το τελικό αποτέλεσμα όμως αυτό που είχε προκαλέσει πολλά σχόλια αλλά το επεισόδιο του Βεζένκοβ με τον Πετρόπουλο.

Ο παίκτης του Κολοσσού είχε σπρώξει τον Βούλγαρος φόργουορντ και αυτός, με τη σειρά του, προσπάθησε να τον γρονθοκοπήσει, με τη ΔΕΑΒ να καλεί σε ακρόαση τόσο τον Βεζένκοβ όσο και την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Η απόφαση που πήρε, τελικά, είναι πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ τόσο για τον Βούλγαρο άσο όσο και για τους «ερυθρόλευκους», με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής…

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου,

β) το Φύλλο Αγώνα,

γ) την Έκθεση του Παρατηρητή του αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

δ) το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό,

από τα οποία προκύπτει ότι κατά την διάρκεια του αγώνα ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ H HOTELS KAE – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ, στις 25/01/2026, για το πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών του ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025-2026, μετά από αντιαθλητικό φάουλ που χρεώθηκε από τον διαιτητή στον καλαθοσφαιριστή της γηπεδούχου ομάδας, Α. Πετρόπουλο, σε βάρος του καλαθοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ALEXANTER VEZENKOV, ο τελευταίος, ενώσω είχε λήξει η φάση, επιτέθηκε στον πρώτο επιχειρώντας ανεπιτυχώς να τον χτυπήσει με το χέρι στο κεφάλι,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 7/2026 Απόφασή της, σε βάρος του ALEXANTER VEZENKOV και της ομάδας του, ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ στον καθένα.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».