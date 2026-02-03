Μια απρόσμενη εξέλιξη έρχεται να ανατρέψει τα μέχρι τώρα δεδομένα για τον τηλεοπτικό χάρτη της σεζόν. Ενώ η Μαίρη Αργυριάδου φάνταζε ως η επικρατέστερη επιλογή για το τιμόνι του νέου τηλεπαιχνιδιού Lingo, οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον Νίκο Μουτσινά να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και να αναλαμβάνει την παρουσίαση στο Star.

Το παρασκήνιο των δοκιμαστικών και η τελική επιλογή

Η διαδικασία αναζήτησης του ιδανικού παρουσιαστή για το συγκεκριμένο format αποδείχθηκε μια σύνθετη εξίσωση για τους ιθύνοντες του σταθμού. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από δέκα δοκιμαστικά, με την έρευνα να επεκτείνεται ακόμα και σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στον χώρο των media ή της υποκριτικής, αναζητώντας την απαραίτητη δόση χιούμορ και επικοινωνιακού χαρίσματος.

Όπως μετέφερε η εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» του OPEN, η απόφαση ελήφθη τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής:

«Εδώ στην εκπομπή στην αρχή της σεζόν είχαμε αποκαλύψει ποιο είναι το νέο τηλεπαιχνίδι του STAR και είχαμε αναφερθεί στο Lingo. Από τότε, έχουν γραφτεί πάρα πολλά κείμενα, έχουν γίνει πολλές αναφορές στην τηλεόραση και σε άλλες εκπομπές. Έχουμε πληροφορίες για την τελική απόφαση του STAR για το ποιος θα παρουσιάσει αυτό. Να θυμίσω ότι έχουν γίνει πολλά δοκιμαστικά, τουλάχιστον 10, έγινε τεράστια έρευνα. Έφτασαν πολύ κοντά στο να επιλεχθούν δύο πρόσωπα τελείως άγνωστα σε όλους μας. Εννοώντας ότι άφησαν πολύ καλή εντύπωση πρόσωπα που προτάθηκαν ως άτομα με χάρισμα και χιούμορ, ένας άντρας και μια γυναίκα. Δεν είναι της δουλειάς, καθόλου, ούτε ηθοποιοί, ούτε των media. Δεν επιλέχθηκαν τελικά. Υπήρχαν πρόσωπα που πέρασαν και τρία δοκιμαστικά. Την τελευταία εβδομάδα προστέθηκαν δύο ακόμη πρόσωπα: της Αννίτας Πάνια και του Νίκου Μουτσινά. Υπάρχει τελική απόφαση, τις τελευταίες ώρες ελήφθη η απόφαση ότι ο παρουσιαστής του Lingo θα είναι ο Νίκος Μουτσινάς!».

Η επιστροφή μετά το «διαζύγιο» με τον ALPHA

Ο Νίκος Μουτσινάς μετά τον ALPHA, όπου η εκπομπή «ΝΜ Βραδιάτικα» ολοκληρώθηκε πρόωρα είχε αφήσει να εννοηθεί πως αναζητά μια διαφορετική κατεύθυνση στην επαγγελματική του πορεία, κάνοντας πολλούς να πιστέψουν πως η αποχή του από το γυαλί θα είχε μεγαλύτερη διάρκεια.

Παρά το γεγονός ότι στο κάδρο των συζητήσεων βρέθηκε και η Αννίτα Πάνια, η οποία επίσης πέρασε από τη διαδικασία των δοκιμαστικών, το κανάλι φαίνεται πως κατέληξε στον Μουτσινά, ποντάροντας στην αμεσότητά του.