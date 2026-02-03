Το ΝΑΤΟ έχει ξεκινήσει τον στρατιωτικό σχεδιασμό για μια αποστολή Arctic Sentry, δήλωσε την Τρίτη εκπρόσωπος του στρατιωτικού αρχηγείου της συμμαχίας SHAPE, σε ένα κλίμα εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και των ευρωπαίων συμμάχων σχετικά με τη Γροιλανδία.

Οι επανειλημμένες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι επιθυμεί να αποκτήσει τη Γροιλανδία, κατηγορώντας τους ευρωπαίους συμμάχους ότι δεν έχουν εξασφαλίσει επαρκώς το μεγάλο νησί της Αρκτικής έναντι της Ρωσίας ή της Κίνας, έχουν προκαλέσει διαμάχη με την Κοπεγχάγη σχετικά με το δανικό υπερπόντιο έδαφος και έχουν δημιουργήσει εντάσεις με το ΝΑΤΟ.

«Ο σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη για μια ενισχυμένη δραστηριότητα επαγρύπνησης του ΝΑΤΟ, με την ονομασία Arctic Sentry», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μάρτιν Ο'Ντόνελ, εκπρόσωπος του Ανώτατου Αρχηγείου των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας μια αναφορά του γερμανικού περιοδικού Spiegel.

Αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς ο σχεδιασμός μόλις είχε ξεκινήσει.

Μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Νταβός τον Ιανουάριο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούττε δήλωσε ότι συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένης όχι μόνο της Γροιλανδίας αλλά και των επτά χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν εδάφη στην Αρκτική.

Δεν κατέστη αμέσως σαφές εάν οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ θα συζητήσουν το θέμα στη συνάντησή τους στις 12 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τους κανόνες της συμμαχίας, ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής της Ευρώπης του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεβιτς, έχει την εξουσία να σχεδιάζει και να εκτελεί «ενισχυμένες δραστηριότητες επαγρύπνησης» χωρίς να χρειάζεται την ομόφωνη έγκριση των συμμάχων.