Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλάει για τη Γροιλανδία σαν να είναι ένα στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο που θα μπορούσε να αγοραστεί από την Ουάσινγκτον, ενώ η Δανία επιβεβαιώνει τη νόμιμη κυριαρχία της επί του νησιού. Ωστόσο, για τον λαό των Ινουίτ, που ζει στο νησί εδώ και αιώνες, κανείς δεν κατέχει την αρκτική γη.

Η ιδέα ότι η ιδιοκτησία μοιράζεται συλλογικά είναι κεντρική στην ταυτότητα των Ινουίτ. Επιβίωσε ύστερα από 300 χρόνια αποικιοκρατίας και είναι εγγεγραμμένη στον νόμο: Οι άνθρωποι μπορούν να κατέχουν σπίτια, αλλά όχι τη γη κάτω από αυτά.

«Δεν μπορούμε καν να αγοράσουμε τη δική μας γη οι ίδιοι, αλλά ο Τραμπ θέλει να την αγοράσει – αυτό είναι τόσο περίεργο για εμάς», δήλωσε ο Κααλέερακ Ρίνγκστεντ, 74 ετών, από το Καπισίλιτ, έναν μικροσκοπικό οικισμό από ξύλινα σπίτια προσκολλημένα στην ακτή ενός φιόρδ ανατολικά της πρωτεύουσας, Νούουκ.

«Από την παιδική ηλικία, έχω συνηθίσει στην ιδέα ότι μπορείς μόνο να νοικιάσεις γη. Πάντα ήμασταν συνηθισμένοι στην ιδέα ότι κατέχουμε συλλογικά τη γη μας», είπε.

Το Καπισίλιτ

Στον οικισμό υπάρχει ένα σχολείο, ένα παντοπωλείο και ένα οίκημα όπου οι κάτοικοι μπορούν να κάνουν ντους και να πλύνουν τα ρούχα τους. Σε μικρή αίθουσα επειγόντων περιστατικών υπάρχουν βασικά ιατρικά εφόδια.

Το χωριό Καπισίλιτ

«Είναι ένας τόπος άγριας ομορφιάς», γράφει ο ρεπόρτερ του Reuters, Γιάκομπ Γκρόνχολτ-Πέντερσεν.

Η μικρή προβλήτα είναι η γραμμή ζωής του οικισμού, καθώς ένα πλοίο φέρνει προμήθειες από το Νούουκ κάθε εβδομάδα, ενώ από εκεί οι ψαράδες και οι κυνηγοί ξεκινούν για φώκιες, μπακαλιάρους και ταράνδους.

Επιβάτες περπατούν στην προβλήτα μετά την άφιξή τους στο χωριό

«Είχαμε πάντα μια ελεύθερη ζωή εδώ στη φύση», δήλωσε η Χάιντι Λένερτ Νόλσο, η αρχηγός του χωριού. «Μπορούμε να πλέουμε και να πηγαίνουμε οπουδήποτε χωρίς περιορισμούς».

Φύλακες, όχι ιδιοκτήτες

Η Γροιλανδία και ο λαός της βρέθηκαν στο προσκήνιο, όταν ο Τραμπ απαίτησε για μία ακόμα φορά να πάρουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο του νησιού για την εθνική ασφάλεια και για να έχουν πρόσβαση στους άφθονους ορυκτούς πόρους του.

Ο Τραμπ έκτοτε φαίνεται πως έχει υπαναχωρήσει από τις απειλές του ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πάρουν το νησί με τη βία και δήλωσε ότι εξασφάλισε ολοκληρωτική και μόνιμη πρόσβαση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία σε μια συμφωνία με το ΝΑΤΟ, αλλά πολλές από τις λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς.

Οι ντόπιοι στο χωριό είπαν ότι παρακολουθούν τα πρωτοσέλιδα, αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο μιλούν πολύ.

Μια γυναίκα Ινουίτ τραγουδά κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ενάντια στην πολιτική του Τραμπ για τη Γροιλανδία

«Οι άνθρωποι εδώ ενδιαφέρονται για την ημέρα που έρχεται. Υπάρχει φαγητό στο ψυγείο; Ωραία, τότε μπορώ να κοιμηθώ λίγο παραπάνω. Αν δεν υπάρχει φαγητό, τότε θα βγω έξω και θα πιάσω ψάρια ή θα βγω έξω και θα πυροβολήσω έναν τάρανδο», δήλωσε η Βανίλα Ματιάσεν, μια Δανή δασκάλα στο Καπισίλιτ που εργάζεται σε πόλεις και χωριά σε όλη τη Γροιλανδία για 13 χρόνια.

«Στη Γροιλανδία, δεν μπορείς να κατέχεις τη γη»

Ο Ούλρικ Μπλάιντορφ, δικηγόρος στο Νούουκ και ιδιοκτήτης της εταιρείας Inuit Law, δήλωσε ότι στην Γροιλανδία, μια αυτόνομη δανική περιοχή, δεν υπάρχει ιδιωτική ιδιοκτησία γης. «Στη Γροιλανδία, δεν μπορείς να κατέχεις τη γη», δήλωσε. «Είναι έτσι από τότε που ήρθαν εδώ οι πρόγονοί μας. Σήμερα έχεις απλώς το δικαίωμα να χρησιμοποιείς την περιοχή όπου έχεις το σπίτι σου».

Σχεδόν το 90% του πληθυσμού των 57.000 κατοίκων της Γροιλανδίας είναι αυτόχθονες Ινουίτ, οι οποίοι κατοικούν στο νησί συνεχώς για περίπου 1.000 χρόνια, σύμφωνα με το Reuters.

Η Ρακέλ Κρίστιανσεν, από μια οικογένεια θεραπευτών, είπε ότι οι Ινουίτ βλέπουν τους εαυτούς τους ως προσωρινούς φύλακες της γης. «Στη δική μας αντίληψη, το να κατέχεις γη είναι η λάθος ερώτηση», είπε. «Η ερώτηση θα έπρεπε να είναι ποιος είναι υπεύθυνος για τη γη. Η γη υπήρχε πριν από εμάς και θα υπάρχει μετά από εμάς».