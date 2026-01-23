Τόσο βαθιά ενσωματωμένη στη σφαίρα της τηλεοπτικής πραγματικότητας είναι η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, ώστε κάθε προσπάθεια να εφαρμοστούν ορθόδοξα διπλωματικά μέτρα «νίκης» ή «ήττας» στη θυελλώδη παρουσία του στο Νταβός αυτή την εβδομάδα μοιάζει περιττή.

Με τον καταναγκαστικό εθισμό του στο πολιτικό δράμα υψηλής έντασης, ο Τραμπ είχε ήδη πετύχει το απίθανο πριν καν φτάσει την Τετάρτη, μετατρέποντας το συνήθως νωθρό ελβετικό αλπικό θέρετρο σε ένα απρόσμενο σκηνικό για μια μετωπική αναμέτρηση «υψηλού μεσημεριού», με τους υποτιθέμενους Ευρωπαίους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του ο Guardian.

Το υπόβαθρο, για να μην ξεχνιόμαστε, ήταν η προοπτική να στραφεί η ισχύς του αμερικανικού στρατού κατά της κυρίαρχης Δανίας, ιδιοκτήτριας της Γροιλανδίας και ιδρυτικού μέλους του ΝΑΤΟ, η οποία δέχθηκε τελευταία φορά επίθεση στο έδαφός της το 1940, όταν καταλήφθηκε από τη ναζιστική Γερμανία.

Η συλλογική ανάσα ανακούφισης της επιφανούς συνάθροισης στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έγινε αισθητή σε όλο τον κόσμο, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει αυτή την επιλογή, ακόμη κι αν τόνισε ότι παραμένει ανοιχτή για τον ίδιο.

Είναι ενδεικτικό του πόσο ριζικά ο πρώτος χρόνος της δεύτερης προεδρίας Τραμπ έχει ανατρέψει τις παγκόσμιες υποθέσεις, ότι η αποτροπή μιας στρατιωτικής επίθεσης, η οποία σχεδόν βέβαια θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ, αναμφισβήτητα της πιο επιτυχημένης στρατιωτικής συμμαχίας στην ιστορία, μπορεί να παρουσιαστεί ως αποτέλεσμα.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι υπέρ ποιου;

Ο Τραμπ, σταθερός θιασώτης της λογικής μηδενικού αθροίσματος, το παρουσίασε ως προσωπικό του θρίαμβο. Ανακοίνωσε ότι αποσύρει τους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι είχαν σχεδιαστεί ως τιμωρία για την αντίθεσή τους στο αίτημά του να του επιτραπεί η προσάρτηση της Γροιλανδίας, μετά από μια «συμφωνία» που θα επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να ενισχύσουν την παρουσία τους στο έδαφος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιαζόταν η κυριαρχία της Δανίας.

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της υποτιθέμενης συμφωνίας, η οποία φέρεται να επιτεύχθηκε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ήταν από ασαφείς έως ανύπαρκτες και όλα έμοιαζαν ύποπτα πανομοιότυπα με τα δικαιώματα που οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν εδώ και δεκαετίες στη Γροιλανδία και τα οποία η Δανία προσπαθούσε δημοσίως να του επισημάνει.

Στην πραγματικότητα, αφού ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, είχε λειτουργήσει τις προηγούμενες ημέρες ως αγγελιοφόρος των μαξιμαλιστικών απαιτήσεων του Τραμπ, εξαπολύοντας ρητορικές επιθέσεις που προσέβαλαν διαδοχικά τη Δανία, τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το τελικό «κέρδος» του προέδρου από το Νταβός μοιάζει περισσότερο με απογοητευτικό αποτέλεσμα.

Ο Τραμπ φάνηκε εξίσου ανεπιτυχής στο να εξασφαλίσει συμμετοχές για το πολυδιαφημισμένο «διοικητικό συμβούλιο ειρήνης» για τη Γάζα, μια ασαφώς ορισμένη πρωτοβουλία, της οποίας τις αρμοδιότητες επεκτείνει σταδιακά, φτάνοντας να τη φαντάζεται ως αντικαταστάτη των Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα, φαίνεται πως υπονόμευσε περαιτέρω την ελκυστικότητά της, επιμένοντας στην πρόσκληση του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, παρά την άρνησή του να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Με κάθε αντικειμενικό μέτρο, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το Νταβός ήταν ο χώρος όπου οι συχνά λοιδορούμενοι Ευρωπαίοι άρχισαν να αντεπιτίθενται. Αυτό αποτυπώθηκε στη μαχητική ρητορική του Μακρόν, της φον ντερ Λάιεν και του πρωθυπουργού του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος δήλωσε στο ακροατήριο, την ημέρα πριν από την άφιξη του Τραμπ, ότι οι αλλαγές στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τους συμμάχους τους δεν σηματοδοτούν «μετάβαση», αλλά «ρήξη».

Ωστόσο, με τον απρόβλεπτο Τραμπ, κάθε φαινομενικό κέρδος μπορεί να αποδειχθεί αντικατοπτρισμός. Ήταν άραγε ποτέ πραγματική η απαίτησή του για τη Γροιλανδία; Ή επρόκειτο απλώς για έναν ελιγμό, με στόχο να κρατήσει τους πρώην συμμάχους, που ήδη κατηγορούνται στη στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου ότι υποκύπτουν σε «πολιτισμική εξάλειψη», σε διαρκή ανισορροπία, εκτεθειμένους στις διαθέσεις ενός αλλοπρόσαλλου προέδρου;

Στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ορισμένοι επικριτές του Τραμπ εκτιμούν ότι η στρατηγική της Γροιλανδίας δεν είναι παρά ένας αντιπερισπασμός για να αποσπαστεί η προσοχή από τους φακέλους Έπσταϊν, ένα αδύναμο σημείο που θεωρείται διαρκές.

Αυτό που ήταν αναμφίβολα πραγματικό για το ακροατήριο στο Νταβός ήταν η κακόβουλη, χολερική περιφρόνηση του Τραμπ για χώρες που επί γενιές θεωρούνταν φίλοι της Αμερικής. Κανείς, όπως είπε, δεν είχε κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν πάντα εκεί για τη Συμμαχία, αλλά εξέφρασε αμφιβολίες για το αν οι εταίροι της Ουάσινγκτον θα έκαναν το ίδιο σε μια κρίση, αγνοώντας το γεγονός ότι η μοναδική φορά που ενεργοποιήθηκε το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει τη συλλογική άμυνα, ήταν μετά τις επιθέσεις της Αλ Κάιντα στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

Χωρίς τον αμερικανικό στρατό, είπε ο άνθρωπος που απέφυγε τη στράτευση για τον πόλεμο του Βιετνάμ, όλοι οι Ευρωπαίοι θα μιλούσαν γερμανικά, αγνοώντας ότι βρισκόταν σε μια γερμανόφωνη περιοχή μιας χώρας όπου σχεδόν τα δύο τρίτα του πληθυσμού μιλούν γερμανικά.

Τουλάχιστον τρεις φορές, σε μια μακροσκελή ομιλία γεμάτη ανακριβείς δηλώσεις, αναφέρθηκε στη Γροιλανδία ως Ισλανδία, μια ξεχωριστή χώρα της οποίας η κυριαρχία αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη. Το λάθος επιδεινώθηκε περαιτέρω από τις προσπάθειες της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, να αρνηθεί ότι το είχε διαπράξει, παρά την ύπαρξη βιντεοσκοπημένων αποδείξεων για το αντίθετο.

Τέτοιες εμφανείς αδυναμίες, που αποτελούν ολοένα και συχνότερο χαρακτηριστικό των δημόσιων εμφανίσεων του Τραμπ, καθιστούν την προσπάθεια να παρουσιαστεί η εμφάνισή του στο Νταβός ως νίκη, υπερβολικά τραβηγμένη, εκτός ίσως από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές του.

Παρόλα αυτά, τόσο απρόβλεπτη είναι η φύση της δεύτερης προεδρίας του, ώστε οι εταίροι του στο ΝΑΤΟ δεν τολμούν να θεωρήσουν την αποφυγή της καταστροφής γύρω από τη Γροιλανδία ως κάτι περισσότερο από μια προσωρινή ανάπαυλα πριν από την επόμενη κρίση.