Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα, Παρασκευή, 23/01, μετά τις νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, εξέλιξη που πυροδότησε ανησυχίες για πιθανή στρατιωτική δράση και ενδεχόμενη διακοπή στον εφοδιασμό των αγορών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του Brent για τον Μάρτιο ενισχύθηκαν κατά 35 σεντς (0,55%) στα 64,41 δολάρια το βαρέλι, νωρίτερα σήμερα. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσε άνοδο 33 σεντς (0,56%) στα 59,69 δολάρια το βαρέλι.

Η «αρμάδα» και το γεωπολιτικό ρίσκο

Και οι δύο τύποι συμβολαίων είχαν καταγράψει, σύμφωνα με το Reuters, «βουτιά» περίπου 2% την Πέμπτη, ωστόσο ανέκαμψαν μετά τις δηλώσεις Τραμπ από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως μια «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει, ενώ επανέλαβε τις προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα και την καταστολή διαδηλωτών.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι εντός των επόμενων ημερών θα φτάσουν στη Μέση Ανατολή πολεμικά πλοία, ανάμεσά τους ένα αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά. Σημειώνεται ότι το Ιράν είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός του ΟΠΕΚ και βασικός προμηθευτής της Κίνας, της δεύτερης μεγαλύτερης καταναλώτριας χώρας πετρελαίου παγκοσμίως.

Μεταβολές και το «μέτωπο» της Γροιλανδίας

Brent και WTI οδεύουν σύμφωνα με το Reuters, προς εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του 0,6%. Οι τιμές είχαν σημειώσει άνοδο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα λόγω των απειλών Τραμπ για εισβολή στη Γροιλανδία —μια κίνηση που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τη διατλαντική συμμαχία— αλλά υποχώρησαν την Πέμπτη όταν ο πρόεδρος φάνηκε να υπαναχωρεί από τη στρατιωτική δράση.

Η αποκλιμάκωση ήρθε όταν ο Τραμπ δήλωσε πως η Δανία (που ελέγχει το νησί της Αρκτικής), το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία που επιτρέπει την «πλήρη πρόσβαση» στη Γροιλανδία.

Οι τιμές δέχθηκαν πιέσεις την Πέμπτη και από τα αρνητικά (bearish) στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης, τα οποία έδειξαν αύξηση των αποθεμάτων στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω ενδείξεων για επιβράδυνση της ζήτησης καυσίμων.